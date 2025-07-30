https://ria.ru/20250730/tsunami-2032308770.html

Волны цунами после землетрясения в России затронули побережье Калифорнии

Волны цунами после землетрясения в России затронули побережье Калифорнии - РИА Новости, 30.07.2025

Волны цунами после землетрясения в России затронули побережье Калифорнии

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Калифорнии, местным жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей, сообщает Национальное... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:17:00+03:00

2025-07-30T11:17:00+03:00

2025-07-30T11:47:00+03:00

калифорния

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в мире

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Калифорнии, местным жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).Волны зафиксированы мареографами населенного пункта Калифорнии Кресент Сити и округа Гумбольт."Первые волны начинают достигать берега (Калифорнии - ред.)... волны зафиксированы мареографами Кресент Сити и залива Гумбольта. Волны... станут опаснее по мере приближения прилива. Держитесь подальше от пляжей!" - говорится в публикации метеослужбы в соцсети X.Местное отделение Национального управления океанических и атмосферных исследований США в Лос-Анджелесе указало в соцсети X, что мареограф зафиксировал волны в бухте Арена на севере штата. По данным с сайта метеослужбы, высота волн достигла примерно 1,3 метра.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

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