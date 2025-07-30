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Из морского порта Северо-Курильска эвакуировали почти 300 человек - РИА Новости, 30.07.2025
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06:40 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032270544.html
Из морского порта Северо-Курильска эвакуировали почти 300 человек
Из морского порта Северо-Курильска эвакуировали почти 300 человек - РИА Новости, 30.07.2025
Из морского порта Северо-Курильска эвакуировали почти 300 человек
Почти 300 человек эвакуировали из морского порта в Северо-Курильске после землетрясения, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:40:00+03:00
2025-07-30T06:40:00+03:00
происшествия
северо-курильск
камчатка
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Почти 300 человек эвакуировали из морского порта в Северо-Курильске после землетрясения, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. "Из морского порта города Северо-Курильск эвакуировано около 300 человек, в медпомощи они не нуждаются", - сообщил собеседник агентства. Ранее кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html
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северо-курильск
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Дарья Буймова
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происшествия, северо-курильск, камчатка, российская академия наук
Происшествия, Северо-Курильск, Камчатка, Российская академия наук
Из морского порта Северо-Курильска эвакуировали почти 300 человек

Из порта в Северо-Курильске после землетрясения эвакуировали почти 300 человек

© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Почти 300 человек эвакуировали из морского порта в Северо-Курильске после землетрясения, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.
"Из морского порта города Северо-Курильск эвакуировано около 300 человек, в медпомощи они не нуждаются", - сообщил собеседник агентства.
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Северо-Курильск частично затопило цунами
Вчера, 04:54
Ранее кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Опубликовано видео последствий землетрясения на Камчатке
Вчера, 06:16
 
ПроисшествияСеверо-КурильскКамчаткаРоссийская академия наук
 
 
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