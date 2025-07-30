У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение, объявлена безусловная угроза цунами, сообщил филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале.
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"Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!" — говорится в публикации.
Как уточнили позднее, сила толчков составила 8,5 балла. В крае продолжаются афтершоки.
Что еще известно о бедствии
- Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал это сильнейшим за десятилетия землетрясением.
- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало волну цунами высотой до четырех метров.
- В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия, там никого не было.
- По данным регионального управления МЧС, ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов.
- В Северо-Курильске также произошли толчки магнитудой 7,9. В городе идет эвакуация.
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия ЛимаренкоПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Последствия землетрясения в Северо-Курильске