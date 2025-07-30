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У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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03:04 30.07.2025 (обновлено: 04:47 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами - РИА Новости, 30.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
У берегов Камчатки произошло землетрясение, объявлена безусловная угроза цунами, сообщил филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в... РИА Новости, 30.07.2025
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2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
землетрясение
северо-курильск
владимир солодов
камчатский край
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение, объявлена безусловная угроза цунами, сообщил филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале.&quot;Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!&quot; — говорится в публикации.Как уточнили позднее, сила толчков составила 8,5 балла. В крае продолжаются афтершоки.Что еще известно о бедствии
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, землетрясение, северо-курильск, владимир солодов, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Землетрясение, Северо-Курильск, Владимир Солодов, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами на Камчатке

У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение, объявлена безусловная угроза цунами, сообщил филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале.
«

"Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!" — говорится в публикации.

Море - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В северных районах Японии предупредили о цунами
02:51
Как уточнили позднее, сила толчков составила 8,5 балла. В крае продолжаются афтершоки.

Что еще известно о бедствии

  • Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал это сильнейшим за десятилетия землетрясением.
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало волну цунами высотой до четырех метров.
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия, там никого не было.
  • По данным регионального управления МЧС, ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов.
  • В Северо-Курильске также произошли толчки магнитудой 7,9. В городе идет эвакуация.
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия ЛимаренкоПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЗемлетрясениеСеверо-КурильскВладимир СолодовКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами на Камчатке
 
 
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