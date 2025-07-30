https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами - РИА Новости, 30.07.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

У берегов Камчатки произошло землетрясение, объявлена безусловная угроза цунами, сообщил филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:04:00+03:00

2025-07-30T03:04:00+03:00

2025-07-30T04:47:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

землетрясение

северо-курильск

владимир солодов

камчатский край

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение, объявлена безусловная угроза цунами, сообщил филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале."Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!" — говорится в публикации.Как уточнили позднее, сила толчков составила 8,5 балла. В крае продолжаются афтершоки.Что еще известно о бедствии

https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032255582.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

камчатский край

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2025

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