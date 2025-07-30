https://ria.ru/20250730/tramp-2032431685.html

Фон дер Ляйен пообещала Трампу то, что ЕС не сможет выполнить, пишет Bild

Фон дер Ляйен пообещала Трампу то, что ЕС не сможет выполнить, пишет Bild - РИА Новости, 30.07.2025

Фон дер Ляйен пообещала Трампу то, что ЕС не сможет выполнить, пишет Bild

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках достигнутой торговой сделки пообещала закупать сланцевый газ, оружие и инвестировать через частные компании в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:42:00+03:00

2025-07-30T17:42:00+03:00

2025-07-30T17:43:00+03:00

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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках достигнутой торговой сделки пообещала закупать сланцевый газ, оружие и инвестировать через частные компании в США, на что ЕС не имеет полномочий и, следовательно, не сможет выполнить, пишет газета Bild со ссылкой на еврочиновников. "Урсула фон дер Ляйен по некоторым пунктам предложила и пообещала Трампу вещи, которые даже будучи ЕС в принципе невозможно выполнить. Так, например, в торговом ведомстве (директорат Еврокомиссии, ред.) сообщают, что Брюссель не будет закупать ни сланцовый газ из США, ни заставлять компании инвестировать в США. Аналогичная ситуация и с дополнительными закупками вооружений, на которые надеется Трамп", - пишет издание. По оценке Bild, сделка напоминает "соевый приём" бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, в 2018 году пообещавшего Трампу закупить очень много сои, хотя сам не имел полномочий определять величину импорта, что является прерогативой стран и компаний. "Проблема заключается в том, что и сами правительства стран ЕС не понимают, кто и сколько должен инвестировать. Так, федеральный министр экономики (Германии, ред.) Катерина Райхе заявила, что не знает, какая часть инвестиций должна поступить от немецких компаний — и от каких именно", - сообщает газета. Издание Politico, в свою очередь, цитирует неназванных еврочиновников, по оценке которых Трамп может лишь "исходить из того", что будет куплено "больше" американского оружия – сделка не равнозначна согласию. "Урсула фон дер Ляйен раздаёт обещания за чужой счёт. 750 миллиардов долларов на энергию из США и 600 миллиардов долларов на инвестиции в США — кто должен это оплачивать или обеспечить? Кто-нибудь вообще задавался этим вопросом? Недаром я не доверяю этой сделке", - цитирует Bild президента Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэля Йегера. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

https://ria.ru/20250728/gaz-2031965082.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html

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в мире, сша, брюссель, германия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз