Трамп рассказал об инциденте с Эпштейном и девушками из его спа-салона
Трамп: Эпштейн нанимал и увозил девушек из спа-салона в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн нанял девушек из его спа-салона в Мар-а-Лаго и увез их. Его слова приводит издание Politico.
"Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое". <...> Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда", — говорится в публикации.
"Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое". <...> Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что произошло это несколько десятилетий назад.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.