https://ria.ru/20250730/tramp-2032304201.html

Трамп рассказал об инциденте с Эпштейном и девушками из его спа-салона

Трамп рассказал об инциденте с Эпштейном и девушками из его спа-салона - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп рассказал об инциденте с Эпштейном и девушками из его спа-салона

Президент США Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн нанял девушек из его спа-салона в Мар-а-Лаго и увез их. Его слова приводит издание... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:53:00+03:00

2025-07-30T10:53:00+03:00

2025-07-30T10:53:00+03:00

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джеффри эпштейн

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн нанял девушек из его спа-салона в Мар-а-Лаго и увез их. Его слова приводит издание Politico."Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое". <...> Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда", — говорится в публикации.Издание отмечает, что произошло это несколько десятилетий назад.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

https://ria.ru/20250730/epshteyn-2032268500.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032250316.html

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в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн