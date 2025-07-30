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В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России - РИА Новости, 30.07.2025
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09:33 30.07.2025 (обновлено: 12:01 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России - РИА Новости, 30.07.2025
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
Торговое соглашение президента США Дональда Трампа с ЕС не сможет оказать давление на Россию, пишет Newsweek. Издание пишет, что глава Еврокомиссии Урсула Фон... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:33:00+03:00
2025-07-30T12:01:00+03:00
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евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Торговое соглашение президента США Дональда Трампа с ЕС не сможет оказать давление на Россию, пишет Newsweek. Издание пишет, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что слишком много российских энергоносителей по-прежнему поступает в союз, но есть вопросы относительно того, может ли эта сделка лишить Москву основного источника дохода. "Пока существует рынок для дешевой российской нефти, странам, поддерживающим Украину, будет очень трудно оказывать финансовое давление на Москву", — сказал изданию Септимус Нокс, директор департамента споров и расследований компании S-RM. Он добавил, что Россия, похоже, также добилась успеха в переориентации с ЕС на Китай, Индию и Турцию, которые превзошли ЕС по объему импорта энергоносителей. Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html
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в мире, сша, дональд трамп, россия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России

Newsweek: сделка Трампа с ЕС не сможет оказать давление на Россию

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Торговое соглашение президента США Дональда Трампа с ЕС не сможет оказать давление на Россию, пишет Newsweek.

Издание пишет, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что слишком много российских энергоносителей по-прежнему поступает в союз, но есть вопросы относительно того, может ли эта сделка лишить Москву основного источника дохода.
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"Пока существует рынок для дешевой российской нефти, странам, поддерживающим Украину, будет очень трудно оказывать финансовое давление на Москву", — сказал изданию Септимус Нокс, директор департамента споров и расследований компании S-RM.

Он добавил, что Россия, похоже, также добилась успеха в переориентации с ЕС на Китай, Индию и Турцию, которые превзошли ЕС по объему импорта энергоносителей.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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В миреСШАДональд ТрампРоссияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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