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Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США - РИА Новости, 30.07.2025
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03:49 30.07.2025 (обновлено: 04:00 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032259707.html
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США
Президент США Дональд Трамп заявил изданию Breitbart, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:49:00+03:00
2025-07-30T04:00:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил изданию Breitbart, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются."Посмотрим, что произойдет, но, скорее всего, мы отправимся в Китай в не столь отдаленном будущем, может быть, до конца этого года, и он (Си Цзиньпин - ред.) приедет сюда", - заявил Трамп.В июне Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, и пообещал совершить визит "в какой-то момент".Во вторник американский президент заявил, что не добивается саммита с Си Цзиньпином и может поехать в Китай только по приглашению с его стороны.
https://ria.ru/20250728/ssha-2032001632.html
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США

Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США, конкретные даты прорабатывают

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил изданию Breitbart, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются.
"Посмотрим, что произойдет, но, скорее всего, мы отправимся в Китай в не столь отдаленном будущем, может быть, до конца этого года, и он (Си Цзиньпин - ред.) приедет сюда", - заявил Трамп.
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В июне Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, и пообещал совершить визит "в какой-то момент".
Во вторник американский президент заявил, что не добивается саммита с Си Цзиньпином и может поехать в Китай только по приглашению с его стороны.
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