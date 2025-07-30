https://ria.ru/20250730/tramp-2032259707.html
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США
Президент США Дональд Трамп заявил изданию Breitbart, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:49:00+03:00
2025-07-30T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил изданию Breitbart, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются."Посмотрим, что произойдет, но, скорее всего, мы отправимся в Китай в не столь отдаленном будущем, может быть, до конца этого года, и он (Си Цзиньпин - ред.) приедет сюда", - заявил Трамп.В июне Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, и пообещал совершить визит "в какой-то момент".Во вторник американский президент заявил, что не добивается саммита с Си Цзиньпином и может поехать в Китай только по приглашению с его стороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США
Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США, конкретные даты прорабатывают