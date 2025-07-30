https://ria.ru/20250730/tramp-2032259707.html

Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США

Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США

Президент США Дональд Трамп заявил изданию Breitbart, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:49:00+03:00

2025-07-30T03:49:00+03:00

2025-07-30T04:00:00+03:00

в мире

китай

сша

си цзиньпин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил изданию Breitbart, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются."Посмотрим, что произойдет, но, скорее всего, мы отправимся в Китай в не столь отдаленном будущем, может быть, до конца этого года, и он (Си Цзиньпин - ред.) приедет сюда", - заявил Трамп.В июне Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, и пообещал совершить визит "в какой-то момент".Во вторник американский президент заявил, что не добивается саммита с Си Цзиньпином и может поехать в Китай только по приглашению с его стороны.

https://ria.ru/20250728/ssha-2032001632.html

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китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп