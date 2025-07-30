https://ria.ru/20250730/tramp-2032250316.html

Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна

Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна - РИА Новости, 30.07.2025

Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна

Большинство американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении расследования по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:54:00+03:00

2025-07-30T00:54:00+03:00

2025-07-30T00:54:00+03:00

в мире

сша

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нью-йорк (город)

джеффри эпштейн

дональд трамп

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении расследования по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. По результатам опроса, 61% американцев выразили своё неодобрение по отношению к действиям Трампа по расследованию по делу Эпштейна, обратную точку зрения высказали лишь 21% респондентов. Кроме того, 82% опрошенных американцев считают, что власти США должны опубликовать все имеющиеся у них документы по делу Эпштейна, и лишь 4% заявили, что этого делать не следует. Опрос проводился с 25 по 28 июля среди почти 1,8 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,5 процентных пункта. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032011947.html

https://ria.ru/20250728/mask-2031881350.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп