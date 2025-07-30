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Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна - РИА Новости, 30.07.2025
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00:54 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tramp-2032250316.html
Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна
Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна - РИА Новости, 30.07.2025
Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна
Большинство американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении расследования по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:54:00+03:00
2025-07-30T00:54:00+03:00
в мире
сша
флорида
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
дональд трамп
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении расследования по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. По результатам опроса, 61% американцев выразили своё неодобрение по отношению к действиям Трампа по расследованию по делу Эпштейна, обратную точку зрения высказали лишь 21% респондентов. Кроме того, 82% опрошенных американцев считают, что власти США должны опубликовать все имеющиеся у них документы по делу Эпштейна, и лишь 4% заявили, что этого делать не следует. Опрос проводился с 25 по 28 июля среди почти 1,8 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,5 процентных пункта. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250728/tramp-2032011947.html
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сша
флорида
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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Опрос показал, как американцы оценивают действия Трампа по делу Эпштейна

Economist: большинство американцев не одобряют действия Трампа по делу Эпштейна

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении расследования по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist.
По результатам опроса, 61% американцев выразили своё неодобрение по отношению к действиям Трампа по расследованию по делу Эпштейна, обратную точку зрения высказали лишь 21% респондентов. Кроме того, 82% опрошенных американцев считают, что власти США должны опубликовать все имеющиеся у них документы по делу Эпштейна, и лишь 4% заявили, что этого делать не следует.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп рассказал, когда прекратил общение с Эпштейном
28 июля, 18:48
Опрос проводился с 25 по 28 июля среди почти 1,8 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,5 процентных пункта.
Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна
28 июля, 11:57
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
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