https://ria.ru/20250730/terrorizm-2032268244.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане - РИА Новости, 30.07.2025

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Умеджон Солиев был объявлен в Таджикистане в розыск за разбойное нападение, от него он скрывался в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:01:00+03:00

2025-07-30T06:01:00+03:00

2025-07-30T06:01:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

таджикистан

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Умеджон Солиев был объявлен в Таджикистане в розыск за разбойное нападение, от него он скрывался в России, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "На территории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, правоохранительными органами республики Таджикистан объявлен в розыск в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 4 статьи 249 УК РТ – разбой", - указано в материалах. Сам он пояснил следствию, что "в марте 2023 года совершил (в Таджикистане) разбойное нападение, в связи с чем скрылся в России", подчеркивается в материалах. Солиев рассчитывал получить российского гражданство, однако начал смотреть ролики про радикальные течения ислама, в связи с чем "принял решение о необходимости ведения джихада против неверных", описано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

https://ria.ru/20250729/figurant-2032060089.html

таджикистан

красногорск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таджикистан, красногорск, крокус сити холл