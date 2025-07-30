Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане
Фигурант дела о теракте в Крокусе Солиев был объявлен в розыск в Таджикистане
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Умеджон Солиев был объявлен в Таджикистане в розыск за разбойное нападение, от него он скрывался в России, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"На территории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, правоохранительными органами республики Таджикистан объявлен в розыск в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 4 статьи 249 УК РТ – разбой", - указано в материалах.
Сам он пояснил следствию, что "в марте 2023 года совершил (в Таджикистане) разбойное нападение, в связи с чем скрылся в России", подчеркивается в материалах. Солиев рассчитывал получить российского гражданство, однако начал смотреть ролики про радикальные течения ислама, в связи с чем "принял решение о необходимости ведения джихада против неверных", описано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.