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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане - РИА Новости, 30.07.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:01 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/terrorizm-2032268244.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане - РИА Новости, 30.07.2025
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане
Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Умеджон Солиев был объявлен в Таджикистане в розыск за разбойное нападение, от него он скрывался в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:01:00+03:00
2025-07-30T06:01:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
таджикистан
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Умеджон Солиев был объявлен в Таджикистане в розыск за разбойное нападение, от него он скрывался в России, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "На территории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, правоохранительными органами республики Таджикистан объявлен в розыск в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 4 статьи 249 УК РТ – разбой", - указано в материалах. Сам он пояснил следствию, что "в марте 2023 года совершил (в Таджикистане) разбойное нападение, в связи с чем скрылся в России", подчеркивается в материалах. Солиев рассчитывал получить российского гражданство, однако начал смотреть ролики про радикальные течения ислама, в связи с чем "принял решение о необходимости ведения джихада против неверных", описано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html
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происшествия, таджикистан, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Таджикистан, Красногорск, Крокус Сити Холл
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" скрывался от розыска в Таджикистане

Фигурант дела о теракте в Крокусе Солиев был объявлен в розыск в Таджикистане

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Умеджон Солиев был объявлен в Таджикистане в розыск за разбойное нападение, от него он скрывался в России, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"На территории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, правоохранительными органами республики Таджикистан объявлен в розыск в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 4 статьи 249 УК РТ – разбой", - указано в материалах.
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Сам он пояснил следствию, что "в марте 2023 года совершил (в Таджикистане) разбойное нападение, в связи с чем скрылся в России", подчеркивается в материалах. Солиев рассчитывал получить российского гражданство, однако начал смотреть ролики про радикальные течения ислама, в связи с чем "принял решение о необходимости ведения джихада против неверных", описано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТаджикистанКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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