Севастопольский театр оперы и балета представит две премьеры
На фестивале "Херсонес" Севастопольский театр оперы и балета представит премьеры
Артистка балетной труппы на репетиции . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Севастопольский театр под руководством Ильдара Абдразакова представит с 12 по 16 августа две премьеры на IХ Международном фестивале оперы и балета "Херсонес", который пройдет с 5 по 16 августа, сообщает пресс-служба театра.
Севастопольский театр оперы и балета 12 и 13 августа представит драматический балет "Поликушка" по мотивам одноименной повести Льва Толстого в постановке британского хореографа Джоны Пол Кука. Глубокое произведение о трагической судьбе "маленького человека" впервые предстанет перед зрителями в музыкально-хореографических образах, отметили в театре.
По сообщению пресс-службы, хореограф создал уникальный танцевально-пластический язык, передающий душевные переживания и духовный путь героев. Музыкальную основу составляют камерные произведения Сергея Рахманинова, а также русские народные, казачьи и военно-патриотические песни в исполнении Хора Московского Сретенского монастыря.
Партию Поликушки исполнит Дмитрий Соболевский, а в роли Акулины предстанет народная артистка России Мария Александрова. Также в спектакле участвуют Семен Чудин и Алексей Любимов, Джона Пол Кук, Ксения Рыжкова, Иннокентий Юлдашев, Валерия Муханова.
Кроме того, 15 и 16 августа Абдразаков представит оперу "Алеко", в которой сам выступит и в главной партии, и в качестве режиссера. Насыщенный захватывающий спектакль станет ярким событием фестиваля "Херсонес", где и состоится его премьера, отметили в пресс-службе.
Опера "Алеко" выбрана Абдразаковым не случайно – сюжет поэмы Пушкина "Цыганы", ставший основой постановки, кажется актуальным и современным во все времена, говорится в сообщении.
"Опера "Алеко" написана Рахманиновым как выпускная экзаменационная работа. Этой премьерой мы проводим параллель между студентами-выпускниками и артистами с большим разнообразным репертуаром, которые будут задействованы в постановке", - сказал Абдразаков.
Ассистентом Абдразакова в этой работе выступит театральный режиссер Ляйсан Сафаргулова. Визуальное оформление представит сценограф , обладатель премии "Золотая Маска" Екатерина Малинина в тандеме с известным художником по свету Константином Удовиченко. За хореографию в премьерных спектаклях отвечают Анастасия Чередникова и Брайэн Опоку – постановщики популярных телепроектов.
Вместе с Абдразаковым на сцену в этой постановке выйдут солист театра "Новая опера" Алексей Тихомиров, участники международных молодежных оперных программ и фестивалей Абдразакова: тенор Иосиф Никитенко, тенор Кирилл Белов, сопрано Анастасия Сагайдак, сопрано Валерия Лебедева и меццо-сопрано Юлия Шаварина.