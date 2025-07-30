https://ria.ru/20250730/teatr-2032447122.html

Севастопольский театр оперы и балета представит две премьеры

Севастопольский театр оперы и балета представит две премьеры - РИА Новости, 30.07.2025

Севастопольский театр оперы и балета представит две премьеры

Севастопольский театр под руководством Ильдара Абдразакова представит с 12 по 16 августа две премьеры на IХ Международном фестивале оперы и балета "Херсонес",... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:07:00+03:00

2025-07-30T19:07:00+03:00

2025-07-30T19:07:00+03:00

культура

россия

ильдар абдразаков

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Севастопольский театр под руководством Ильдара Абдразакова представит с 12 по 16 августа две премьеры на IХ Международном фестивале оперы и балета "Херсонес", который пройдет с 5 по 16 августа, сообщает пресс-служба театра. Севастопольский театр оперы и балета 12 и 13 августа представит драматический балет "Поликушка" по мотивам одноименной повести Льва Толстого в постановке британского хореографа Джоны Пол Кука. Глубокое произведение о трагической судьбе "маленького человека" впервые предстанет перед зрителями в музыкально-хореографических образах, отметили в театре. По сообщению пресс-службы, хореограф создал уникальный танцевально-пластический язык, передающий душевные переживания и духовный путь героев. Музыкальную основу составляют камерные произведения Сергея Рахманинова, а также русские народные, казачьи и военно-патриотические песни в исполнении Хора Московского Сретенского монастыря. Партию Поликушки исполнит Дмитрий Соболевский, а в роли Акулины предстанет народная артистка России Мария Александрова. Также в спектакле участвуют Семен Чудин и Алексей Любимов, Джона Пол Кук, Ксения Рыжкова, Иннокентий Юлдашев, Валерия Муханова. Кроме того, 15 и 16 августа Абдразаков представит оперу "Алеко", в которой сам выступит и в главной партии, и в качестве режиссера. Насыщенный захватывающий спектакль станет ярким событием фестиваля "Херсонес", где и состоится его премьера, отметили в пресс-службе. Опера "Алеко" выбрана Абдразаковым не случайно – сюжет поэмы Пушкина "Цыганы", ставший основой постановки, кажется актуальным и современным во все времена, говорится в сообщении. "Опера "Алеко" написана Рахманиновым как выпускная экзаменационная работа. Этой премьерой мы проводим параллель между студентами-выпускниками и артистами с большим разнообразным репертуаром, которые будут задействованы в постановке", - сказал Абдразаков. Ассистентом Абдразакова в этой работе выступит театральный режиссер Ляйсан Сафаргулова. Визуальное оформление представит сценограф , обладатель премии "Золотая Маска" Екатерина Малинина в тандеме с известным художником по свету Константином Удовиченко. За хореографию в премьерных спектаклях отвечают Анастасия Чередникова и Брайэн Опоку – постановщики популярных телепроектов. Вместе с Абдразаковым на сцену в этой постановке выйдут солист театра "Новая опера" Алексей Тихомиров, участники международных молодежных оперных программ и фестивалей Абдразакова: тенор Иосиф Никитенко, тенор Кирилл Белов, сопрано Анастасия Сагайдак, сопрано Валерия Лебедева и меццо-сопрано Юлия Шаварина.

https://ria.ru/20250727/festival-2031771888.html

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культура, россия, ильдар абдразаков