https://ria.ru/20250730/svyaz-2032299520.html

Инфраструктура T2 после землетрясения на Камчатке не пострадала

Инфраструктура T2 после землетрясения на Камчатке не пострадала - РИА Новости, 30.07.2025

Инфраструктура T2 после землетрясения на Камчатке не пострадала

Инфраструктура оператора связи T2 после землетрясения на Камчатке не пострадала, мобильная сеть работает в обычном режиме, роста обращений на линии технической... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:27:00+03:00

2025-07-30T10:27:00+03:00

2025-07-30T10:27:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

сахалинская область

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Инфраструктура оператора связи T2 после землетрясения на Камчатке не пострадала, мобильная сеть работает в обычном режиме, роста обращений на линии технической поддержки нет, сообщил РИА Новости оператор. "Техническая инфраструктура T2 не пострадала, мобильная сеть работает в штатном режиме. В данный момент мы не фиксируем роста обращений на линии поддержки", - сообщили в компании. Там добавили, что оператор ввел приоритизацию звонков в контактном центре для абонентов Камчатского края и Сахалинской области. Сотрудники офиса на Камчатке в целях безопасности временно переведены на удаленную работу, заключили в компании. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

камчатка

камчатский край

сахалинская область

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происшествия, камчатка, камчатский край, сахалинская область, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области