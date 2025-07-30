https://ria.ru/20250730/sud-2032403929.html

Обвиняемых в повреждении "Блокадного трамвая" отправили под домашний арест

Обвиняемых в повреждении "Блокадного трамвая" отправили под домашний арест - РИА Новости, 30.07.2025

Обвиняемых в повреждении "Блокадного трамвая" отправили под домашний арест

Обвиняемые в повреждении памятника "Блокадному трамваю" в Петербурге трое молодых людей отправлены судом под домашний арест, сообщает пресс-служба ГСУСК по... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:13:00+03:00

2025-07-30T16:13:00+03:00

2025-07-30T16:13:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Обвиняемые в повреждении памятника "Блокадному трамваю" в Петербурге трое молодых людей отправлены судом под домашний арест, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Обвиняемым судом избран домашний арест. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в пресс-службе. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в понедельник в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о повреждении памятника "Блокадному трамваю", расположенному на проспект Стачек. У памятника трамваю вырвали два прожектора и табличку с номером маршрута "12", добавил в ведомстве. ГСУСК по Петербургу сообщало, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц). По данным СК, фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей, а один из них снимал происходящее на видео. Полиция задержала двоих 32-летних мужчин и одного 30-летнего. На видео пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, они просят прощения за свои действия и говорят, что были в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20250729/peterburg-2032214365.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)