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В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу - РИА Новости, 30.07.2025
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13:39 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032350579.html
В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу
В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу - РИА Новости, 30.07.2025
В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу
Суд в Курганской области назначил наказание в виде одного года колонии-поселения двоим гражданам Марокко, которые пешком незаконно пересекли госграницу с РФ,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:39:00+03:00
2025-07-30T13:39:00+03:00
происшествия
россия
курганская область
марокко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд в Курганской области назначил наказание в виде одного года колонии-поселения двоим гражданам Марокко, которые пешком незаконно пересекли госграницу с РФ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. По данным суда, в мае подсудимые - двое граждан Марокко - в Стамбуле в Турции договорились незаконно пересечь госграницу РФ для трудовой деятельности. В июне они пешком с территории Казахстана незаконно пересекли госграницу РФ на территории Петуховского муниципального округа Курганской области в обход пункта пропуска, но их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. "Петуховский районный суд признал иностранцев виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Каждому из них назначено наказание – 1 год лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, курганская область, марокко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Курганская область, Марокко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу

Курганский суд назначил срок двум пешком пересекшим границу марокканцам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд в Курганской области назначил наказание в виде одного года колонии-поселения двоим гражданам Марокко, которые пешком незаконно пересекли госграницу с РФ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По данным суда, в мае подсудимые - двое граждан Марокко - в Стамбуле в Турции договорились незаконно пересечь госграницу РФ для трудовой деятельности. В июне они пешком с территории Казахстана незаконно пересекли госграницу РФ на территории Петуховского муниципального округа Курганской области в обход пункта пропуска, но их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
"Петуховский районный суд признал иностранцев виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Каждому из них назначено наказание – 1 год лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияКурганская областьМароккоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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