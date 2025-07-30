https://ria.ru/20250730/sud-2032350579.html

В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу

В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу - РИА Новости, 30.07.2025

В Курганской области осудили двух марокканцев, пешком пересекших границу

Суд в Курганской области назначил наказание в виде одного года колонии-поселения двоим гражданам Марокко, которые пешком незаконно пересекли госграницу с РФ,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:39:00+03:00

2025-07-30T13:39:00+03:00

2025-07-30T13:39:00+03:00

происшествия

россия

курганская область

марокко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд в Курганской области назначил наказание в виде одного года колонии-поселения двоим гражданам Марокко, которые пешком незаконно пересекли госграницу с РФ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. По данным суда, в мае подсудимые - двое граждан Марокко - в Стамбуле в Турции договорились незаконно пересечь госграницу РФ для трудовой деятельности. В июне они пешком с территории Казахстана незаконно пересекли госграницу РФ на территории Петуховского муниципального округа Курганской области в обход пункта пропуска, но их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. "Петуховский районный суд признал иностранцев виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Каждому из них назначено наказание – 1 год лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250724/grazhdanin-2031251545.html

россия

курганская область

марокко

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происшествия, россия, курганская область, марокко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)