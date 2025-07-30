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В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами
В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами
Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:00:00+03:00
2025-07-30T05:00:00+03:00
2025-07-30T05:53:00+03:00
калифорния
орегон
камчатка
в мире
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН."Предупреждение о цунами действует для: Калифорния, побережье от границы Калифорнии и Мексики до границы Орегона и Калифорнии, включая залив Сан-Франциско, Орегон .... Вашингтон", - говорится в бюллетене метеорологической службы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, орегон, камчатка, в мире, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук
Калифорния, Орегон, Камчатка, В мире, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук
В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена в Калифорнии и Орегоне после землетрясения на Камчатке