https://ria.ru/20250730/ssha-2032264049.html

В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами

В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025

В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами

Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:00:00+03:00

2025-07-30T05:00:00+03:00

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калифорния

орегон

камчатка

в мире

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

российская академия наук

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН."Предупреждение о цунами действует для: Калифорния, побережье от границы Калифорнии и Мексики до границы Орегона и Калифорнии, включая залив Сан-Франциско, Орегон .... Вашингтон", - говорится в бюллетене метеорологической службы.

https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032264599.html

калифорния

орегон

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калифорния, орегон, камчатка, в мире, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук