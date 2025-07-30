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В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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05:00 30.07.2025 (обновлено: 05:53 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/ssha-2032264049.html
В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами
В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами
Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:00:00+03:00
2025-07-30T05:53:00+03:00
калифорния
орегон
камчатка
в мире
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН."Предупреждение о цунами действует для: Калифорния, побережье от границы Калифорнии и Мексики до границы Орегона и Калифорнии, включая залив Сан-Франциско, Орегон .... Вашингтон", - говорится в бюллетене метеорологической службы.
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калифорния
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калифорния, орегон, камчатка, в мире, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук
Калифорния, Орегон, Камчатка, В мире, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук
В Калифорнии и Орегоне объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена в Калифорнии и Орегоне после землетрясения на Камчатке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Предупреждение о цунами действует для: Калифорния, побережье от границы Калифорнии и Мексики до границы Орегона и Калифорнии, включая залив Сан-Франциско, Орегон .... Вашингтон", - говорится в бюллетене метеорологической службы.
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Вчера, 05:08
 
КалифорнияОрегонКамчаткаВ миреЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссийская академия наук
 
 
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