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Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 30.07.2025 (обновлено: 08:12 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273124.html
Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска
Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска - РИА Новости, 30.07.2025
Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска
Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:24:00+03:00
2025-07-30T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате маневренных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборону противника и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска. Украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения ВС РФ из населенного пункта", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска

Марочко: российские войска закрепились на улице Мичурина в Купянске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка артиллеристов группировки "Центр"
Боевая подготовка артиллеристов группировки Центр - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая подготовка артиллеристов группировки "Центр". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В результате маневренных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборону противника и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска. Украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения ВС РФ из населенного пункта", - сообщил он со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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