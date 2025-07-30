https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273124.html

Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска

Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска - РИА Новости, 30.07.2025

Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска

Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:24:00+03:00

2025-07-30T07:24:00+03:00

2025-07-30T08:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате маневренных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборону противника и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска. Украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения ВС РФ из населенного пункта", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф