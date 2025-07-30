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Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска
Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска - РИА Новости, 30.07.2025
Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска
Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:24:00+03:00
2025-07-30T07:24:00+03:00
2025-07-30T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате маневренных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборону противника и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска. Украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения ВС РФ из населенного пункта", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска
Марочко: российские войска закрепились на улице Мичурина в Купянске