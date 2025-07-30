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В России заблокировали доступ к Speedtest - РИА Новости, 30.07.2025
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12:35 30.07.2025 (обновлено: 14:36 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/speedtest-2032326224.html
В России заблокировали доступ к Speedtest
В России заблокировали доступ к Speedtest - РИА Новости, 30.07.2025
В России заблокировали доступ к Speedtest
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:35:00+03:00
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россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla."Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет", — сообщили РИА Новости в ведомстве.В ноябре прошлого года депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Speedtest нельзя доверять. По его словам, сервис много лет позиционировался как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединений, но все это время собирал для американских спецслужб информацию о конфигурации сетей.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, антон горелкин, госдума рф
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ
В России заблокировали доступ к Speedtest

Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису Speedtest

© Getty Images / stockcamПриложение Speedtest
Приложение Speedtest - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / stockcam
Приложение Speedtest. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla.
"Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ноябре прошлого года депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Speedtest нельзя доверять. По его словам, сервис много лет позиционировался как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединений, но все это время собирал для американских спецслужб информацию о конфигурации сетей.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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