https://ria.ru/20250730/sostojanie-2032288579.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке

Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту Петропавлоска-Камчатского во время землетрясения, оценивается как удовлетворительное, у нее раны головы, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:36:00+03:00

2025-07-30T09:36:00+03:00

2025-07-30T09:44:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту Петропавлоска-Камчатского во время землетрясения, оценивается как удовлетворительное, у нее раны головы, сообщил министр Камчатского края Олег Мельников. Ранее в минздраве региона сообщали, что во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, ей оказана помощь. "Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту на Камчатке, медики оценивают как удовлетворительное. У пострадавшей ушибленные раны головы", - написал Мельников в своем Telegram-канале. Он уточнил, что за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто больше не обращался.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

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происшествия, камчатка, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области