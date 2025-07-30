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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке
Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту Петропавлоска-Камчатского во время землетрясения, оценивается как удовлетворительное, у нее раны головы, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:36:00+03:00
2025-07-30T09:36:00+03:00
2025-07-30T09:44:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту Петропавлоска-Камчатского во время землетрясения, оценивается как удовлетворительное, у нее раны головы, сообщил министр Камчатского края Олег Мельников. Ранее в минздраве региона сообщали, что во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, ей оказана помощь. "Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту на Камчатке, медики оценивают как удовлетворительное. У пострадавшей ушибленные раны головы", - написал Мельников в своем Telegram-канале. Он уточнил, что за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто больше не обращался.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке
Мельников: у пострадавшей при землетрясении на Камчатке женщины есть раны головы