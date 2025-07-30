https://ria.ru/20250730/somalilend-2032301071.html

Сомалиленд выразил готовность открыть военную базу США в обмен на признание

Сомалиленд выразил готовность открыть военную базу США в обмен на признание - РИА Новости, 30.07.2025

Сомалиленд выразил готовность открыть военную базу США в обмен на признание

Власти непризнанного Сомалиленда готовы предложить США сделки о создании военной базы и разработке ископаемых ресурсов в попытке добиться признания, передает... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:39:00+03:00

2025-07-30T10:39:00+03:00

2025-07-30T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти непризнанного Сомалиленда готовы предложить США сделки о создании военной базы и разработке ископаемых ресурсов в попытке добиться признания, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу региона Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи. "Сомалиленд… готов предложить США военную базу у входа в Красное море и сделки о критических минералах в попытке добиться международного признания как суверенного государства", - говорится в сообщении. Абдуллахи рассказал агентству, что в настоящее время власти Сомалиленда ведут переговоры с американским посольством в Сомали и госдепом с целью заключить партнерство по экономическому сотрудничеству, безопасности и борьбе с терроризмом. Абдуллахи заявил агентству, что хочет поехать в Вашингтон, добавив, что сделки, о которых Сомалиленд хочет договориться с США, не имеют обязательным условием официальное признание Сомалиленда. Он отметил, что за последние месяцы посол США в Сомали неоднократно посещал Сомалиленд, а в декабре в непризнанном государстве побывали американские военные чиновники. В госдепе подтвердили агентству визиты посла США и других чиновников в Сомалиленд, однако подчеркнули, что не ведут активных обсуждений с представителями региона о сделке по признанию его как государства. Там добавили, что США признают суверенитет и территориальную целостность Сомали. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20250719/ssha-2030102719.html

https://ria.ru/20250627/baza-2025818491.html

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