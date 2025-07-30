Сомалиленд выразил готовность открыть военную базу США в обмен на признание
Bloomberg: Сомалиленд готов предложить США базу и ресурсы в обмен на признание
Американский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти непризнанного Сомалиленда готовы предложить США сделки о создании военной базы и разработке ископаемых ресурсов в попытке добиться признания, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу региона Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи.
"Сомалиленд… готов предложить США военную базу у входа в Красное море и сделки о критических минералах в попытке добиться международного признания как суверенного государства", - говорится в сообщении.
Абдуллахи рассказал агентству, что в настоящее время власти Сомалиленда ведут переговоры с американским посольством в Сомали и госдепом с целью заключить партнерство по экономическому сотрудничеству, безопасности и борьбе с терроризмом. Абдуллахи заявил агентству, что хочет поехать в Вашингтон, добавив, что сделки, о которых Сомалиленд хочет договориться с США, не имеют обязательным условием официальное признание Сомалиленда. Он отметил, что за последние месяцы посол США в Сомали неоднократно посещал Сомалиленд, а в декабре в непризнанном государстве побывали американские военные чиновники.
В госдепе подтвердили агентству визиты посла США и других чиновников в Сомалиленд, однако подчеркнули, что не ведут активных обсуждений с представителями региона о сделке по признанию его как государства. Там добавили, что США признают суверенитет и территориальную целостность Сомали.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
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