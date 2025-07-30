https://ria.ru/20250730/solodov--2032287390.html

Глава Камчатки наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения

Глава Камчатки наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Камчатки наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения

Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что представит к наградам онкологов, оперировавших во время землетрясения. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:29:00+03:00

2025-07-30T09:29:00+03:00

2025-07-30T09:29:00+03:00

владимир солодов

российская академия наук

камчатка

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032277152_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6074a6d05d917886376ae369ba935412.jpg

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что представит к наградам онкологов, оперировавших во время землетрясения. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. "Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм", - сообщил Солодов в своем Telegram-канале. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286802.html

https://ria.ru/20250730/rzhd-2032286947.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона. 2025-07-30T09:29 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир солодов, российская академия наук, камчатка, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области