https://ria.ru/20250730/solodov--2032287390.html
Глава Камчатки наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения
Глава Камчатки наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Камчатки наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения
Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что представит к наградам онкологов, оперировавших во время землетрясения. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:29:00+03:00
2025-07-30T09:29:00+03:00
2025-07-30T09:29:00+03:00
владимир солодов
российская академия наук
камчатка
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что представит к наградам онкологов, оперировавших во время землетрясения. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. "Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм", - сообщил Солодов в своем Telegram-канале. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286802.html
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камчатка
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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона.
2025-07-30T09:29
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владимир солодов, российская академия наук, камчатка, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Владимир Солодов, Российская академия наук, Камчатка, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Глава Камчатки наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения
Глава Камчатки Солодов наградит онкологов, оперировавших во время землетрясения