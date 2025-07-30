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В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
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09:42 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/skaly-2032290292.html
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке
Символ Петропавловск-Камчатского - скалы "Три Брата" - не пострадали из-за землетрясения, а информация об их полном разрушении не соответствует... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:42:00+03:00
2025-07-30T09:42:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Символ Петропавловск-Камчатского - скалы "Три Брата" - не пострадали из-за землетрясения, а информация об их полном разрушении не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Скалы "Три Брата" на входе в Авачинскую бухту (символ города Петропавловск-Камчатский) не пострадали. Информация о полном разрушении не соответствует действительности", - сообщили в союзе. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/sostojanie-2032288579.html
камчатка
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камчатка, петропавловск-камчатский, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке

РСТ: скалы "Три Брата" на Камчатке не пострадали от землетрясения

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСкалы Три Брата в Авачинской бухте
Скалы Три Брата в Авачинской бухте - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Скалы Три Брата в Авачинской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Символ Петропавловск-Камчатского - скалы "Три Брата" - не пострадали из-за землетрясения, а информация об их полном разрушении не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Скалы "Три Брата" на входе в Авачинскую бухту (символ города Петропавловск-Камчатский) не пострадали. Информация о полном разрушении не соответствует действительности", - сообщили в союзе.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
Последствия землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при землетрясении на Камчатке
Вчера, 09:36
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Российская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
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