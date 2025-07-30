https://ria.ru/20250730/skaly-2032290292.html
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке
Символ Петропавловск-Камчатского - скалы "Три Брата" - не пострадали из-за землетрясения, а информация об их полном разрушении не соответствует... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:42:00+03:00
2025-07-30T09:42:00+03:00
2025-07-30T09:42:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Символ Петропавловск-Камчатского - скалы "Три Брата" - не пострадали из-за землетрясения, а информация об их полном разрушении не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Скалы "Три Брата" на входе в Авачинскую бухту (символ города Петропавловск-Камчатский) не пострадали. Информация о полном разрушении не соответствует действительности", - сообщили в союзе. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/sostojanie-2032288579.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке
РСТ: скалы "Три Брата" на Камчатке не пострадали от землетрясения