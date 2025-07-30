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Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается - РИА Новости, 30.07.2025
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03:54 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/situatsija-2032259966.html
Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается
Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается - РИА Новости, 30.07.2025
Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается
Ситуация с кормовой базой для амурских тигров в Хабаровском крае, где этот вид особенно ощутил последствия африканской чумы свиней (АЧС), нормализуется,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:54:00+03:00
2025-07-30T03:54:00+03:00
хабаровский край
россия
санкт-петербург
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Ситуация с кормовой базой для амурских тигров в Хабаровском крае, где этот вид особенно ощутил последствия африканской чумы свиней (АЧС), нормализуется, численность дикого кабана восстанавливается, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. По его словам, тигр в отсутствие кабана, который является одним из его основных кормовых объектов, переключается на других копытных, в том числе оленей. Поэтому, например, в Приморье, где их много, проблемы с кормовой базой для этого хищника нет. "Есть проблема в Хабаровском крае, особенно на севере. Там совокупная численность копытных в северных районах местами незначительна, и потеря каждого вида – уже проблема. Поэтому в Хабаровском крае была больше естественная гибель тигров, численность снизилась. Сейчас постепенно ситуация восстанавливается, восстанавливается численность кабана", - сказал Арамилев в ходе пресс-тура в Лазовский заповедник в Приморье, посвященного Международному дню тигра. По его словам, ситуация будет улучшаться с каждым годом, если не будет нового заноса АЧС. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Декларацию по сохранению тигра подписали представители 13 стран, на территории которых обитают тигры. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250729/tigr-2032054603.html
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
хабаровский край
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хабаровский край, россия, санкт-петербург, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество
Хабаровский край, Россия, Санкт-Петербург, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Общество
Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается

Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае после АЧС улучшается

© Фото : WWF Russia / Vladimir FilonovАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : WWF Russia / Vladimir Filonov
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Ситуация с кормовой базой для амурских тигров в Хабаровском крае, где этот вид особенно ощутил последствия африканской чумы свиней (АЧС), нормализуется, численность дикого кабана восстанавливается, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
По его словам, тигр в отсутствие кабана, который является одним из его основных кормовых объектов, переключается на других копытных, в том числе оленей. Поэтому, например, в Приморье, где их много, проблемы с кормовой базой для этого хищника нет.
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"Есть проблема в Хабаровском крае, особенно на севере. Там совокупная численность копытных в северных районах местами незначительна, и потеря каждого вида – уже проблема. Поэтому в Хабаровском крае была больше естественная гибель тигров, численность снизилась. Сейчас постепенно ситуация восстанавливается, восстанавливается численность кабана", - сказал Арамилев в ходе пресс-тура в Лазовский заповедник в Приморье, посвященного Международному дню тигра.
По его словам, ситуация будет улучшаться с каждым годом, если не будет нового заноса АЧС.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Декларацию по сохранению тигра подписали представители 13 стран, на территории которых обитают тигры.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 13:21
 
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