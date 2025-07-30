https://ria.ru/20250730/situatsija-2032259966.html

Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается

Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается - РИА Новости, 30.07.2025

Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается

Ситуация с кормовой базой для амурских тигров в Хабаровском крае, где этот вид особенно ощутил последствия африканской чумы свиней (АЧС), нормализуется,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:54:00+03:00

2025-07-30T03:54:00+03:00

2025-07-30T03:54:00+03:00

хабаровский край

россия

санкт-петербург

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Ситуация с кормовой базой для амурских тигров в Хабаровском крае, где этот вид особенно ощутил последствия африканской чумы свиней (АЧС), нормализуется, численность дикого кабана восстанавливается, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. По его словам, тигр в отсутствие кабана, который является одним из его основных кормовых объектов, переключается на других копытных, в том числе оленей. Поэтому, например, в Приморье, где их много, проблемы с кормовой базой для этого хищника нет. "Есть проблема в Хабаровском крае, особенно на севере. Там совокупная численность копытных в северных районах местами незначительна, и потеря каждого вида – уже проблема. Поэтому в Хабаровском крае была больше естественная гибель тигров, численность снизилась. Сейчас постепенно ситуация восстанавливается, восстанавливается численность кабана", - сказал Арамилев в ходе пресс-тура в Лазовский заповедник в Приморье, посвященного Международному дню тигра. По его словам, ситуация будет улучшаться с каждым годом, если не будет нового заноса АЧС. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Декларацию по сохранению тигра подписали представители 13 стран, на территории которых обитают тигры. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250729/tigr-2032054603.html

https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html

хабаровский край

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровский край, россия, санкт-петербург, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество