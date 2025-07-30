https://ria.ru/20250730/shumshu-2032296690.html

Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения

Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения

На острове Шумшу, где сейчас находятся около двухсот специалистов из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана, пострадавших в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:14:00+03:00

2025-07-30T10:14:00+03:00

2025-07-30T10:19:00+03:00

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

россия

молдавия

казахстан

российское географическое общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

социальный навигатор

общество

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На острове Шумшу, где сейчас находятся около двухсот специалистов из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана, пострадавших в результате землетрясения нет, сообщил директор музейно-мемориального комплекса "Победа" Юрий Филипенко.По его словам, лагерь Российского географического общества, размещенный на побережье, был затоплен, но все люди были своевременно эвакуированы."Хорошо сработало руководство лагеря, администрация лагеря, тут же команда МЧС. Все на связи, радиостанции, телефонная связь есть. Важно то, что нет жертв", — сказал Филипенко.Он добавил, что несмотря на эмоциональное напряжение и погодные трудности — сейчас на острове стоит густой туман — все продолжают выполнять свои задачи.Филипенко отметил, что исторические объекты, в том числе японская боевая техника времен Второй мировой войны, уцелели. Более уязвимой оказалась коллекция найденных керамических и стеклянных артефактов. Некоторые предметы разбились. Однако команда готовится к их восстановлению: с Сахалина уже везут необходимые для этого материалы.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html

россия

молдавия

казахстан

сахалин

камчатка

белоруссия

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, молдавия, казахстан, российское географическое общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), социальный навигатор, общество, сахалин, камчатка, белоруссия, культура, археология