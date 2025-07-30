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Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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10:14 30.07.2025 (обновлено: 10:19 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/shumshu-2032296690.html
Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения
Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения
На острове Шумшу, где сейчас находятся около двухсот специалистов из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана, пострадавших в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:14:00+03:00
2025-07-30T10:19:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
молдавия
казахстан
российское географическое общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
социальный навигатор
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На острове Шумшу, где сейчас находятся около двухсот специалистов из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана, пострадавших в результате землетрясения нет, сообщил директор музейно-мемориального комплекса "Победа" Юрий Филипенко.По его словам, лагерь Российского географического общества, размещенный на побережье, был затоплен, но все люди были своевременно эвакуированы."Хорошо сработало руководство лагеря, администрация лагеря, тут же команда МЧС. Все на связи, радиостанции, телефонная связь есть. Важно то, что нет жертв", — сказал Филипенко.Он добавил, что несмотря на эмоциональное напряжение и погодные трудности — сейчас на острове стоит густой туман — все продолжают выполнять свои задачи.Филипенко отметил, что исторические объекты, в том числе японская боевая техника времен Второй мировой войны, уцелели. Более уязвимой оказалась коллекция найденных керамических и стеклянных артефактов. Некоторые предметы разбились. Однако команда готовится к их восстановлению: с Сахалина уже везут необходимые для этого материалы.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html
россия
молдавия
казахстан
сахалин
камчатка
белоруссия
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, молдавия, казахстан, российское географическое общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), социальный навигатор, общество, сахалин, камчатка, белоруссия, культура, археология
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Молдавия, Казахстан, Российское географическое общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Социальный навигатор, Общество, Сахалин, Камчатка, Белоруссия, Культура, Археология
Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения

Военная техника уцелела, а некоторые артефакты будут восстановлены вручную

CC BY 2.5 / Victor Morozov / Shumshu island near Baikovo. Bitobi lake (old hydroplane airport). And tank defence around the islandОстров Шумшу
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY 2.5 / Victor Morozov / Shumshu island near Baikovo. Bitobi lake (old hydroplane airport). And tank defence around the island
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На острове Шумшу, где сейчас находятся около двухсот специалистов из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана, пострадавших в результате землетрясения нет, сообщил директор музейно-мемориального комплекса "Победа" Юрий Филипенко.
По его словам, лагерь Российского географического общества, размещенный на побережье, был затоплен, но все люди были своевременно эвакуированы.
"Хорошо сработало руководство лагеря, администрация лагеря, тут же команда МЧС. Все на связи, радиостанции, телефонная связь есть. Важно то, что нет жертв", — сказал Филипенко.
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Он добавил, что несмотря на эмоциональное напряжение и погодные трудности — сейчас на острове стоит густой туман — все продолжают выполнять свои задачи.
Филипенко отметил, что исторические объекты, в том числе японская боевая техника времен Второй мировой войны, уцелели. Более уязвимой оказалась коллекция найденных керамических и стеклянных артефактов. Некоторые предметы разбились. Однако команда готовится к их восстановлению: с Сахалина уже везут необходимые для этого материалы.
 
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссияМолдавияКазахстанРоссийское географическое обществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Социальный навигаторОбществоСахалинКамчаткаБелоруссияКультураАрхеология
 
 
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