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Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла

Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла - РИА Новости, 30.07.2025

Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла

Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, Петропавловск-Камчатский спасла Авачинская бухта, загасив волну, заявил РИА Новости директор Института теории РИА Новости, 30.07.2025

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2025-07-30T10:17:00+03:00

2025-07-30T10:17:00+03:00

наука

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

российская академия наук

россия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, Петропавловск-Камчатский спасла Авачинская бухта, загасив волну, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Угроза цунами от самого землетрясения уже прошла. Я так понимаю, что сильного цунами в Петропавловске-Камчатском не было по той причине, что землетрясение произошло не в Авачинской бухте, а в заливе и даже за пределами залива. Вход в бухту сильно загасил волну, поэтому цунами, по-видимому, было сильнее в Северо-Курильске", - сказал Шебалин. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

россия

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Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения. На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада. 2025-07-30T10:17 true PT0M13S

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