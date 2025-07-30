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Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла - РИА Новости, 30.07.2025
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Наука
 
10:17 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/seysmolog-2032297252.html
Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла
Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла - РИА Новости, 30.07.2025
Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла
Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, Петропавловск-Камчатский спасла Авачинская бухта, загасив волну, заявил РИА Новости директор Института теории РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:17:00+03:00
2025-07-30T10:17:00+03:00
наука
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
сахалинская область
российская академия наук
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, Петропавловск-Камчатский спасла Авачинская бухта, загасив волну, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Угроза цунами от самого землетрясения уже прошла. Я так понимаю, что сильного цунами в Петропавловске-Камчатском не было по той причине, что землетрясение произошло не в Авачинской бухте, а в заливе и даже за пределами залива. Вход в бухту сильно загасил волну, поэтому цунами, по-видимому, было сильнее в Северо-Курильске", - сказал Шебалин. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html
камчатка
петропавловск-камчатский
сахалинская область
россия
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, сахалинская область, российская академия наук, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Наука, Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Сахалинская область, Российская академия наук, Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла

Сейсмолог Шебалин: бухта спасла Петропавловск-Камчатский от угрозы цунами

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, Петропавловск-Камчатский спасла Авачинская бухта, загасив волну, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Угроза цунами от самого землетрясения уже прошла. Я так понимаю, что сильного цунами в Петропавловске-Камчатском не было по той причине, что землетрясение произошло не в Авачинской бухте, а в заливе и даже за пределами залива. Вход в бухту сильно загасил волну, поэтому цунами, по-видимому, было сильнее в Северо-Курильске", - сказал Шебалин.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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НаукаПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСахалинская областьРоссийская академия наукРоссияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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