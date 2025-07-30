https://ria.ru/20250730/set-2032304344.html

Сети "Ростелекома" работают стабильно после землетрясения на Камчатке

Сети "Ростелекома" работают стабильно после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Сети "Ростелекома" работают стабильно после землетрясения на Камчатке

Сети связи и инфраструктура "Ростелекома" в Камчатском крае и Сахалинской области, которые столкнулись с последствиями землетрясения, работают стабильно -... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:54:00+03:00

2025-07-30T10:54:00+03:00

2025-07-30T10:54:00+03:00

камчатский край

сахалинская область

камчатка

ростелеком

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сети связи и инфраструктура "Ростелекома" в Камчатском крае и Сахалинской области, которые столкнулись с последствиями землетрясения, работают стабильно - локальные кратковременные перерывы были оперативно устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сети связи и цифровая инфраструктура "Ростелекома" в Камчатском крае и Сахалинской области (включая Курильские острова), которые столкнулись с последствиями мощного землетрясения и цунами, работают стабильно. Локальные кратковременные перерывы в оказании услуг могли отмечаться в местах отключения электроснабжения, но оно было оперативно восстановлено", - сказали в пресс-службе. Технические службы Камчатского и Сахалинского филиала компании следят за ситуацией круглосуточно. "Сотрудникам компании, не участвующим в непосредственном управлении сетями связи, на Камчатке по рекомендации губернатора региона установлен сокращенный рабочий день", - добавили в "Ростелекоме". Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

камчатский край

сахалинская область

камчатка

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