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Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки с США для Евросоюза - РИА Новости, 30.07.2025
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16:14 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sdelka-2032404068.html
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки с США для Евросоюза
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки с США для Евросоюза - РИА Новости, 30.07.2025
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки с США для Евросоюза
Новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:14:00+03:00
2025-07-30T16:14:00+03:00
авто
сша
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урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости. Новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики, заявил в беседе с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Эта сделка особенно плоха для автомобильной промышленности Европы, ведь экспорт европейских автомобилей в Америку намного больше, чем экспорт американских автомобилей в Европу. Таким образом, это очень плохая новость для европейской экономики, а также отчасти для нидерландской экономики. Нидерланды, скорее, представляют собой "транспортную" экономику, чем производственную. Однако наша экономика очень сильно зависит от немецкой, поэтому, когда экономика ФРГ идет ко дну, голландцы тоже, потому что мы доставляем товары в Германию", - отметил Нимёллер. По его словам, дела крупного европейского автомобильного концерна Volkswagen идут очень плохо в данный момент, что будет иметь "огромные последствия для экономики Нидерландов". "Мы становимся все более зависимыми от США, в том числе и потому что ситуация на Ближнем Востоке очень напряженная. Так, мы все больше зависим от газа и нефти из Соединенных Штатов, которые стоят очень дорого. У нас есть немного газа в Европе, но, в основном, из Норвегии. То есть мы очень зависимы от одного источника энергии, а когда есть только один источник, то цена будет расти. На данный момент вся эта ситуация очень плоха для Европы", - считает аналитик. Ранее генеральный директор Ассоциации инновационных лекарственных средств Нидерландов (VIG) Карла Вос заявила, что фармацевтическая промышленность в Нидерландах шокирована новым торговым соглашением ЕС и США и опасается, что эта сделка может привести к росту цен на лекарства. В этой связи она призвала власти Нидерландов и ЕС принять меры для защиты европейской фармацевтической промышленности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
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авто, сша, европа, нидерланды, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, volkswagen group, еврокомиссия, в мире
Авто, США, Европа, Нидерланды, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Volkswagen Group, Еврокомиссия, В мире
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки с США для Евросоюза

Нимёллер: сделка с США негативно отразится на автомобильной промышленности ЕС

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости. Новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики, заявил в беседе с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
"Эта сделка особенно плоха для автомобильной промышленности Европы, ведь экспорт европейских автомобилей в Америку намного больше, чем экспорт американских автомобилей в Европу. Таким образом, это очень плохая новость для европейской экономики, а также отчасти для нидерландской экономики. Нидерланды, скорее, представляют собой "транспортную" экономику, чем производственную. Однако наша экономика очень сильно зависит от немецкой, поэтому, когда экономика ФРГ идет ко дну, голландцы тоже, потому что мы доставляем товары в Германию", - отметил Нимёллер.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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По его словам, дела крупного европейского автомобильного концерна Volkswagen идут очень плохо в данный момент, что будет иметь "огромные последствия для экономики Нидерландов".
"Мы становимся все более зависимыми от США, в том числе и потому что ситуация на Ближнем Востоке очень напряженная. Так, мы все больше зависим от газа и нефти из Соединенных Штатов, которые стоят очень дорого. У нас есть немного газа в Европе, но, в основном, из Норвегии. То есть мы очень зависимы от одного источника энергии, а когда есть только один источник, то цена будет расти. На данный момент вся эта ситуация очень плоха для Европы", - считает аналитик.
Ранее генеральный директор Ассоциации инновационных лекарственных средств Нидерландов (VIG) Карла Вос заявила, что фармацевтическая промышленность в Нидерландах шокирована новым торговым соглашением ЕС и США и опасается, что эта сделка может привести к росту цен на лекарства. В этой связи она призвала власти Нидерландов и ЕС принять меры для защиты европейской фармацевтической промышленности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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АвтоСШАЕвропаНидерландыУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзVolkswagen GroupЕврокомиссияВ мире
 
 
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