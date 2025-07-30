https://ria.ru/20250730/sbu-2032276386.html

Треть российских губернаторов находится в розыске СБУ

Треть российских губернаторов находится в розыске СБУ - РИА Новости, 30.07.2025

Треть российских губернаторов находится в розыске СБУ

Двадцать девять глав российских субъектов находятся в базе розыска службы безопасности Украины, шестеро из них были внесены в базу в 2025 году, свидетельствуют... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:18:00+03:00

2025-07-30T08:18:00+03:00

2025-07-30T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

республика крым

луганская народная республика

денис пушилин

сергей аксенов (политик)

леонид пасечник

служба безопасности украины

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Двадцать девять глав российских субъектов находятся в базе розыска службы безопасности Украины, шестеро из них были внесены в базу в 2025 году, свидетельствуют данные украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. С 2014 года в розыске СБУ находятся главы ДНР Денис Пушилин и Крыма Сергей Аксенов, с 2015 года – глава ЛНР Леонид Пасечник. В 2022 году список разыскиваемых пополнился – Украина внесла в него главу Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, главу Запорожской области Евгения Балицкого, а также Андрея Турчака, который сейчас является главой республики Алтай, и Александра Хинштейна – врио губернатора Курской области. Согласном данным, в 2023 и 2024 годах в базу розыска внесли главу Башкирии Радия Хабирова, губернатора Тверской области Игоря Руденю, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернаторов Ярославской и Ульяновской областей Михаила Евраева и Алексея Русских. Кроме того, в базе розыска числятся губернаторы Томской, Омской, Псковской, Нижегородской, Ленинградской, Костромской, Ивановской и Вологодской областей. В 2025 году, согласно данным украинских органов власти, в розыск были объявлены губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, врио главы Свердловской области Денис Паслер, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Смоленской области Василий Анохин, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, губернаторы Мурманской и Калужской области Андрей Чибис и Владислав Шапша, а также глава Забайкалья Александр Осипов.

https://ria.ru/20250721/gazmanov-2030339493.html

https://ria.ru/20250719/sbu-2030097651.html

донецкая народная республика

республика крым

луганская народная республика

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донецкая народная республика, республика крым, луганская народная республика, денис пушилин, сергей аксенов (политик), леонид пасечник, служба безопасности украины