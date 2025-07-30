https://ria.ru/20250730/rzhd-2032367512.html

РЖД оперативно разрешили ситуацию с задержкой поездов после ЧП в Лихой

РЖД оперативно разрешили ситуацию с задержкой поездов после ЧП в Лихой - РИА Новости, 30.07.2025

РЖД оперативно разрешили ситуацию с задержкой поездов после ЧП в Лихой

Задержка пассажирских поездов из-за ЧП с БПЛА на станция Лихая в Ростовской области коснулась 100 тысяч пассажиров и "замерло" 130 составов, но РЖД смогли... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:26:00+03:00

2025-07-30T14:26:00+03:00

2025-07-30T14:29:00+03:00

общество

ростовская область

олег белозеров

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Задержка пассажирских поездов из-за ЧП с БПЛА на станция Лихая в Ростовской области коснулась 100 тысяч пассажиров и "замерло" 130 составов, но РЖД смогли справиться с ситуацией в кратчайшее время, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. РЖД в июле текущего года после из-за падения обломков БПЛА приостанавливали движение поездов на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Тогда задерживалось 132 пассажирских поезда от 33 минут до 15 часов. "Замерло более 130 поездов… Цифра 100 тысяч человек… Соответственно, для того, чтобы их обеспечить, нужно было доставить наборы на 100 тысяч человек. И это были выходные дни. Понятно, что мы постарались сделать все, что мы можем, но ситуация выходила за рамки тех регламентов, которые у нас есть", - рассказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24" о последствиях ситуации на станции Лихая. Он отметил, что РЖД быстро сориентировались. Белозеров рассказал, что были и обращения в его адрес из-за неработающих кондиционеров в поездах в этой ситуации и несвоевременного обеспечения питания. "Но это связано в том числе прежде всего с таким уникальным форс-мажором. Конечно же, мы приносим извинения за то, что так получилось, мы делаем выводы. Соответственно, мы восстановились достаточно быстро. Считаем, что очень хорошо сработала железнодорожная система. Практически все пассажиры были доставлены своими маршрутами. Мы не остановили посадку, и все пассажиры разъехались", - отметил глава РЖД. При этом он отметил, что во время остановки движения идет сбой всей системы, потому что надо, чтобы поезд не просто доехал вовремя до точки оборота, а нужно его почистить и приготовить к новому рейсу. "И все это нужно восстановить в кратчайшее время… Я считаю, что коллектив "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании" с честью с этим справился. Более того, мы анализируем все эти случаи, соответственно, уточняем наши рекомендации, методики, как себя нужно вести нашим сотрудникам, что мы должны еще сделать в отношении прежде всего пассажиров", - добавил Белозеров.

https://ria.ru/20250725/bilety-2031478059.html

https://ria.ru/20250720/rzhd-2030270839.html

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общество, ростовская область, олег белозеров, ржд, федеральная пассажирская компания