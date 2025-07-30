https://ria.ru/20250730/rst-2032288423.html
В РСТ назвали число туристов, которые могут находиться на Камчатке
В РСТ назвали число туристов, которые могут находиться на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
В РСТ назвали число туристов, которые могут находиться на Камчатке
Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:35:00+03:00
2025-07-30T09:35:00+03:00
2025-07-30T10:03:00+03:00
владимир солодов
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032294438_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_cbdc262d4f506b5a9dfb19d2ac96da1e.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7000 – 8000 туристов", - сообщили в РСТ. Там уточнили, что туроператоры оперативно корректируют программы для индивидуальных туристов с учетом введенных ограничений. "Актуальные данные будут публиковаться по мере поступления. РСТ призывает туристов соблюдать рекомендации властей и следить за обновлениями", - подчеркнули в союзе. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286802.html
https://ria.ru/20250730/ekspertiza-2032287865.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032294438_147:0:1046:674_1920x0_80_0_0_46f77ee4b9632f8c6b81d67004a5568b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Владимир Солодов, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
В РСТ назвали число туристов, которые могут находиться на Камчатке
РСТ: порядка 7-8 тыс туристов сейчас может находиться на Камчатке