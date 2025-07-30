https://ria.ru/20250730/rst-2032288423.html

В РСТ назвали число туристов, которые могут находиться на Камчатке

В РСТ назвали число туристов, которые могут находиться на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

В РСТ назвали число туристов, которые могут находиться на Камчатке

Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:35:00+03:00

2025-07-30T09:35:00+03:00

2025-07-30T10:03:00+03:00

владимир солодов

российский союз туриндустрии (рст)

российская академия наук

камчатка

петропавловск-камчатский

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032294438_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_cbdc262d4f506b5a9dfb19d2ac96da1e.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7000 – 8000 туристов", - сообщили в РСТ. Там уточнили, что туроператоры оперативно корректируют программы для индивидуальных туристов с учетом введенных ограничений. "Актуальные данные будут публиковаться по мере поступления. РСТ призывает туристов соблюдать рекомендации властей и следить за обновлениями", - подчеркнули в союзе. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286802.html

https://ria.ru/20250730/ekspertiza-2032287865.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир солодов, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия