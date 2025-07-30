https://ria.ru/20250730/rst-2032285894.html

В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке

В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке

По предварительным данным, в связи с землетрясением на Камчатке жалоб и пострадавших туристов нет, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:22:00+03:00

2025-07-30T09:22:00+03:00

2025-07-30T09:22:00+03:00

российский союз туриндустрии (рст)

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

камчатка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032265550_137:0:1906:995_1920x0_80_0_0_a12b5eec664cb887f90714d3d1ee87d4.png

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По предварительным данным, в связи с землетрясением на Камчатке жалоб и пострадавших туристов нет, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. "По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет. Информация дополняется", - заявили в союзе.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032282342.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, происшествия