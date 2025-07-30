https://ria.ru/20250730/rst-2032285894.html
В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке
В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке
По предварительным данным, в связи с землетрясением на Камчатке жалоб и пострадавших туристов нет, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:22:00+03:00
2025-07-30T09:22:00+03:00
2025-07-30T09:22:00+03:00
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По предварительным данным, в связи с землетрясением на Камчатке жалоб и пострадавших туристов нет, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. "По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет. Информация дополняется", - заявили в союзе.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032282342.html
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российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, происшествия
Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатка, Происшествия
В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке
РСТ: жалоб и пострадавших туристов на Камчатке в связи с землетрясением пока нет