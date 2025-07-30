https://ria.ru/20250730/rostatom-2032470760.html

"Росатом" обезвредит два объекта уранового наследия в Таджикистане

"Росатом" обезвредит два объекта уранового наследия в Таджикистане - РИА Новости, 30.07.2025

"Росатом" обезвредит два объекта уранового наследия в Таджикистане

Центральный проектно-технологический институт (АО "ЦПТИ", предприятие топливного дивизиона "Росатома") заключил контракт на разработку проектно-сметной... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:26:00+03:00

2025-07-30T21:26:00+03:00

2025-07-30T21:26:00+03:00

в мире

таджикистан

согдийская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центральный проектно-технологический институт (АО "ЦПТИ", предприятие топливного дивизиона "Росатома") заключил контракт на разработку проектно-сметной документации по реабилитации территорий двух объектов уранового наследия в Согдийской области Таджикистана, сообщил "Росатом". В Таджикистане расположены действовавшие во времена СССР месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду горнохимических комбинатов. На некоторых промышленных площадках были сосредоточены отвалы горных пород, содержащие сверхнормативные количества радионуклидов, а на так называемых хвостохранилищах - радиоактивные отходы первичного гидрометаллургического передела урановых руд. Хвостохранилище - комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. Сейчас идет о реабилитации территорий хвостохранилища в поселке Адрасман, а также отвала цеха №3 площадки "Табошар" в районе города Истиклол. Хвостохранилище в Адрасмане расположено в гористой местности, его площадь составляет 3,45 гектара, высота - 22-25 метров, а общий объем накопленных отходов достигает 400 тысяч тонн. Отвал цеха №3 занимает около трех гектаров, в проекте будет запланировано размещение в нем загрязненных конструкций бывших промышленных зданий и сооружений. "Специалисты "Росатома" уже приступили к проведению комплексных инженерно-радиационных обследований, а также к подготовке проектной документации. Все проектные решения будут проходить государственную градостроительную и экологическую экспертизы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан", - отмечается в сообщении. Проект будет выполнен в рамках межправительственного соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области реабилитации территорий, пострадавших от деятельности уранодобывающих и горнорудных производств. Осенью 2023 года "Росатом" досрочно рекультивировал вызывавшую у специалистов тревогу промышленную площадку "Табошар" в Таджикистане, где в советские времена активно добывали уран, радиационный фон там снизился до естественного уровня.

https://ria.ru/20250729/rosatom-2032218656.html

https://ria.ru/20250724/putin-2031092459.html

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в мире, таджикистан, согдийская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"