https://ria.ru/20250730/quake-2032393774.html

"Это продлится годы". Что спасло жителей Камчатки во время землетрясения

"Это продлится годы". Что спасло жителей Камчатки во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

"Это продлится годы". Что спасло жителей Камчатки во время землетрясения

Сильнейшее землетрясение на Дальнем Востоке обошлось без жертв и значительных разрушений. Однако, по словам ученых, колоссальной трагедии удалось избежать лишь... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:24:00+03:00

2025-07-30T16:24:00+03:00

2025-07-30T17:47:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Захар Андреев, Мария Марикян. Сильнейшее землетрясение на Дальнем Востоке обошлось без жертв и значительных разрушений. Однако, по словам ученых, колоссальной трагедии удалось избежать лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Что спасло жителей Камчатки и Курил и как они переживают катаклизм — в материале РИА Новости."Всех потрясло""Когда это случилось, я находился дома. Толчки были на протяжении четырех минут. Сперва показалось, что вот-вот прекратятся, но они усиливались. Посыпалась посуда, падали картины и шкафы. Выбежал на улицу — раскачало все настолько, что земля пошла волной, казалось, по ней пойдут трещины", — рассказывает Петр Шпиленок, директор Фонда защитников природы, председатель Ассоциации работников заповедного дела.Его коллег землетрясение застало на кордонах — но там уже знали, что делать. Инспекторы тут же поднялись от берега на возвышенность, чтобы не попасть под цунами."Действовали максимально оперативно: сотрудники хорошо помнят события 1952 года, когда смыло поселок Кроноки в Кроноцком заповеднике, — говорит эколог. — Населенный пункт тогда сильно пострадал, были погибшие. В этот раз обошлось, инфраструктура выдержала".Антон, который работает гидом на Камчатке, пил кофе в лобби-баре отеля. Отреагировал на толчки спокойно — для местных дело привычное. Когда посыпались бутылки и плафоны, выбрался наружу. Хотя понимал, что в безопасности, ощущения были острые."Буквально видны волны, будто спецэффекты. И хотя я активно занимаюсь сноубордом, держать баланс было практически невозможно", — отмечает он.Знакомые Антона занимались серфингом на берегу океана — им тоже пришлось бежать на сопку прямо в гидрокостюмах."Вода поднялась, но не критично. Переждали и вернулись обратно. А затем МЧС в целях безопасности потребовало оттуда эвакуироваться", — рассказывает гид.Тургруппе Антона придется скорректировать планы — в некоторые заповедники вход закрыли на ближайшие пять дней. В частности, нельзя посещать вулканы из-за риска камнепадов, вызванных тряской земли. Но на Камчатке почти никогда не получается следовать намеченному плану из-за капризной погоды, и бывалые туристы это знают.По словам Шпиленка, незначительные толчки начались чуть больше недели назад. Жители Камчатки готовились к тому, что трясти будет не меньше месяца. Но никто и подумать не мог, что настолько сильно."Куда ни зайдешь — разговоры только о землетрясении. Люди потрясены. На заправках ажиотаж: заливают горючее про запас, на всякий случай. А те, кто живет в многоэтажках, хотят временно выехать, поскольку чувствуют себя очень уязвимыми. Самое страшное в такие моменты — оказаться на лестничной площадке, там большой риск обрушений", — объясняет Шпиленок.При этом многие понимают, в каком регионе живут, — "тревожный чемоданчик" с самым необходимым всегда наготове.Затопило порт, рухнул детсадЗемлетрясение стало сильнейшим на Камчатке за всю историю наблюдений: магнитуда 8,8. Эпицентр — в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, гипоцентр — на глубине 17 километров.В результате на берега полуострова и Курил обрушилось цунами. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило о волнах высотой до четырех метров. По данным Института океанологии имени Ширшова РАН, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами достигала десяти-пятнадцати метров.Серьезнее всего пострадал город Северо-Курильск — там произошел заплеск воды на 200 метров. Затопило рыбопромышленное предприятие "Алаид" и порт.Из других заметных последствий землетрясения: в детском саду № 15 Петропавловска-Камчатского частично обрушился фасад."Господи, помилуй"На фоне природной катастрофы нашлось место героизму. Хирурги-онкологи Любовь Цыплакова и Яна Гвоздева в Петропавловске-Камчатском не стали прерывать операцию по удалению опухоли, поскольку остановка несла риски для жизни пациентки. Губернатор Владимир Солодов пообещал представить врачей к госнаградам.Одну из колоколен раскачало так, что колокола начали звонить сами по себе. Впечатленный автор видео прокомментировал это словами: "Господи, помилуй".Не обошлось и без курьезов. Толчки прервали эфир местного радио — ведущая до последнего не спешила покидать студию. "Все хорошо, живем мы на Камчатке", — успокаивала журналистка гостя программы.Минздрав Камчатки сообщил, что в регионе есть пострадавшие, однако все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм. Возросло число обращений в медучреждения из-за проблем с сердцем и панических атак.Жертв, судя по всему, удалось избежать. Как и масштабных разрушений. Однако точный ущерб только предстоит выяснить: некоторые постройки, в том числе жилые дома, получили повреждения."Могли быть невозможные жертвы"Жителям Камчатки и Курил очень повезло, объясняет доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков."Если бы очаг землетрясения, выплеск сейсмической энергии, произошел на суше, были бы просто невозможные жертвы и разрушения. Но он произошел на дне морском, причем на расстоянии 150 километров к востоку от наших населенных пунктов. Распространение сейсмической энергии шло через структуры шельфа, в результате чего наблюдалось сильное рассеяние, затухание. Так что последствия были минимальными", — говорит ученый.Корженков отмечает: шкала магнитуд, которую обычно приводят в СМИ, на самом деле, мало что говорит обычному человеку. Опасность землетрясения для инфраструктуры лучше оценивать по 12-балльной макросейсмической шкале."Пять баллов — это когда с полок сыплются предметы. При шести баллах, скажем, могут разрушаться печные трубы. При семи падают незакрепленные стены. Качественные дома рушатся при девяти, а при десяти — даже те, что были построены с учетом сейсмической опасности, — приводит примеры сейсмолог. — То есть на Камчатке и Курилах мы наблюдаем землетрясение с интенсивностью шесть плюс-минус один балл"."Колоссальный тектонический узел"Так называемые афтершоки — повторные более слабые толчки — будут беспокоить камчадалов и курильцев годами."Представьте, что вы подошли к креслу и со всего размаха в него погрузились, — это главный толчок. Но вы же не застыли на месте, вы начинаете приспосабливаться: немножко поерзали, потом чуть сдвинули кресло, чтобы лучше видеть телевизор, и так далее, — сравнивает эксперт. — Пока тектонические плиты не приноровятся к новому положению после сильного землетрясения, будет еще очень-очень долго трясти".По словам Корженкова, через десятилетия сильное землетрясение может повториться. Этот регион представляет собой, по выражению ученого, "колоссальный тектонический узел", стык трех гигантских литосферных плит — Евразийской, Североамериканской и Тихоокеанской, которые зажимают Охотоморскую микроплиту. Все они в постоянном движении, и это иногда приводит к масштабным катастрофам.Последняя произошла 14 лет назад, 11 марта 2011-го, у берегов Японии. Его магнитуда достигла девяти, а по макросейсмической шкале — 12 баллов, то есть оно в разы сильнее, чем нынешнее, говорит Корженков. На дне моря произошло вспарывание земной коры на протяжении тысячи километров — рельеф сместился на полтора десятка метров. В результате образовалось цунами, которое нанесло основной урон прибрежным районам. Тогда погибло и пропало без вести более 20 тысяч человек.После камчатского землетрясения эвакуацию объявили в разных частях Тихоокеанского региона — от Японии и Филиппин до Колумбии и США. В большинстве случаев люди вскоре смогли вернуться домой. Так, на Западном побережье Соединенных Штатов высота волн увеличилась всего на один метр. Чуть выше, на гавайском острове Оаху, последствия ограничились затопленной парковкой. Тревожная обстановка сохраняется на островах Французской Полинезии — там ожидают волны высотой до четырех метров.Тем не менее уже сейчас ясно: масштабных последствий для людей удалось избежать. На этот раз человечество отделалось легким испугом.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032392938.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T16:24 true PT4M16S

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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области