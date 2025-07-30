https://ria.ru/20250730/putin-2032374755.html
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР - РИА Новости, 30.07.2025
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР
Президент России Владимир Путин заявил, что строительство нового аэропорта "Архыз" позволит привлечь больше туристов на курорты Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:39:00+03:00
2025-07-30T14:39:00+03:00
2025-07-30T14:39:00+03:00
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владимир путин
рашид темрезов
архыз
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство нового аэропорта "Архыз" позволит привлечь больше туристов на курорты Карачаево-Черкесии. Путин в среду принял с докладом главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Руководитель региона доложил о туристических показателях, в том числе на курорте "Архыз", отметив, что идет процесс проектирования нового аэропорта. "Красивое место", - прокомментировал Путин, уточнив сроки строительства аэропорта. Темрезов ответил, что рассчитывает на ввод в эксплуатацию аэропорта в 2029 году. "Количество туристов увеличится сразу", - сказал президент РФ.
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россия, владимир путин, рашид темрезов, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)
Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Архыз, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР
Путин: строительство аэропорта Архыз привлечет больше туристов на курорты КЧР