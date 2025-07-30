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Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР - РИА Новости, 30.07.2025
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14:39 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/putin-2032374755.html
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР - РИА Новости, 30.07.2025
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР
Президент России Владимир Путин заявил, что строительство нового аэропорта "Архыз" позволит привлечь больше туристов на курорты Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:39:00+03:00
2025-07-30T14:39:00+03:00
россия
владимир путин
рашид темрезов
архыз
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство нового аэропорта "Архыз" позволит привлечь больше туристов на курорты Карачаево-Черкесии. Путин в среду принял с докладом главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Руководитель региона доложил о туристических показателях, в том числе на курорте "Архыз", отметив, что идет процесс проектирования нового аэропорта. "Красивое место", - прокомментировал Путин, уточнив сроки строительства аэропорта. Темрезов ответил, что рассчитывает на ввод в эксплуатацию аэропорта в 2029 году. "Количество туристов увеличится сразу", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20250730/putin-2032366992.html
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россия, владимир путин, рашид темрезов, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)
Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Архыз, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Путин оценил строительство аэропорта Архыз в КЧР

Путин: строительство аэропорта Архыз привлечет больше туристов на курорты КЧР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Рашид Темрезов
Владимир Путин и Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Рашид Темрезов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство нового аэропорта "Архыз" позволит привлечь больше туристов на курорты Карачаево-Черкесии.
Путин в среду принял с докладом главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Руководитель региона доложил о туристических показателях, в том числе на курорте "Архыз", отметив, что идет процесс проектирования нового аэропорта.
"Красивое место", - прокомментировал Путин, уточнив сроки строительства аэропорта.
Темрезов ответил, что рассчитывает на ввод в эксплуатацию аэропорта в 2029 году.
"Количество туристов увеличится сразу", - сказал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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РоссияВладимир ПутинРашид ТемрезовАрхызКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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