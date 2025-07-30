https://ria.ru/20250730/putin-2032374502.html
Путин обратил внимание на рост ВРП в Карачаево-Черкесии
Путин обратил внимание на рост ВРП в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025
Путин обратил внимание на рост ВРП в Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин обратил внимание на профицитный бюджет и рост внутреннего регионального продукта (ВРП) в Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:38:00+03:00
2025-07-30T14:38:00+03:00
2025-07-30T14:38:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
рашид темрезов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на профицитный бюджет и рост внутреннего регионального продукта (ВРП) в Карачаево-Черкесии. В среду президент принял главу Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова. "У вас положительный бюджет, профицитный", - обратил внимание президент на встрече. В свою очередь, Темрезов доложил, что профицит 1,6-1,7 миллиарда рублей. По его словам, регион наращивает собственные доходы. "ВРП растет?" - поинтересовался Путин. Глава региона подтвердил рост, при этом указав на то, что в прошлом году показатели "подсели" по сельскому хозяйству. "Откровенно говоря, и засуха повлияла, и грады", - добавил Темрезов.
https://ria.ru/20250730/putin-2032366992.html
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экономика, россия, владимир путин, рашид темрезов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов
Путин обратил внимание на рост ВРП в Карачаево-Черкесии
Путин обратил внимание на профицитный бюджет и рост ВРП в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на профицитный бюджет и рост внутреннего регионального продукта (ВРП) в Карачаево-Черкесии.
В среду президент принял главу Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова
.
"У вас положительный бюджет, профицитный", - обратил внимание президент на встрече.
В свою очередь, Темрезов доложил, что профицит 1,6-1,7 миллиарда рублей. По его словам, регион наращивает собственные доходы.
"ВРП растет?" - поинтересовался Путин
.
Глава региона подтвердил рост, при этом указав на то, что в прошлом году показатели "подсели" по сельскому хозяйству. "Откровенно говоря, и засуха повлияла, и грады", - добавил Темрезов.