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Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025
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14:25 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/putin-2032366992.html
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:25:00+03:00
2025-07-30T14:25:00+03:00
россия
владимир путин
рашид темрезов
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в детских садах в республике. "Социальные объекты требуют особого внимания. Вот вы сказали про школы, конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. Места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество", - сказал Путин. Также Путин поручил Темрезову настойчиво работать для ликвидации второй смены в школах.
https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html
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россия, владимир путин, рашид темрезов, общество
Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Общество
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии

Путин призвал главу КЧР Темрезова увеличить количество мест в детских садах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в детских садах в республике.
"Социальные объекты требуют особого внимания. Вот вы сказали про школы, конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. Места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество", - сказал Путин.
Также Путин поручил Темрезову настойчиво работать для ликвидации второй смены в школах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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