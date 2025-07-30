https://ria.ru/20250730/putin-2032366992.html

Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии

Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025

Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:25:00+03:00

2025-07-30T14:25:00+03:00

2025-07-30T14:25:00+03:00

россия

владимир путин

рашид темрезов

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в детских садах в республике. "Социальные объекты требуют особого внимания. Вот вы сказали про школы, конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. Места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество", - сказал Путин. Также Путин поручил Темрезову настойчиво работать для ликвидации второй смены в школах.

https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html

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россия, владимир путин, рашид темрезов, общество