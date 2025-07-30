https://ria.ru/20250730/putin-2032366992.html
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:25:00+03:00
2025-07-30T14:25:00+03:00
2025-07-30T14:25:00+03:00
россия
владимир путин
рашид темрезов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032358939_136:0:2863:1534_1920x0_80_0_0_0e466ef83ca9b6310ba77508a871e055.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в детских садах в республике. "Социальные объекты требуют особого внимания. Вот вы сказали про школы, конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. Места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество", - сказал Путин. Также Путин поручил Темрезову настойчиво работать для ликвидации второй смены в школах.
https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032358939_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_94558a42162a7d88bd103f42edc405bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, рашид темрезов, общество
Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Общество
Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии
Путин призвал главу КЧР Темрезова увеличить количество мест в детских садах