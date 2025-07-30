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Путин оценил патриотический настрой молодежи - РИА Новости, 30.07.2025
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14:15 30.07.2025 (обновлено: 14:31 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html
Путин оценил патриотический настрой молодежи
Путин оценил патриотический настрой молодежи - РИА Новости, 30.07.2025
Путин оценил патриотический настрой молодежи
Патриотический настрой молодежи очень важен не только для успешного продвижения России в рамках специальной военной операции, но и для развития по всем... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:15:00+03:00
2025-07-30T14:31:00+03:00
россия
владимир путин
рашид темрезов
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Патриотический настрой молодежи очень важен не только для успешного продвижения России в рамках специальной военной операции, но и для развития по всем направлениям и укрепления российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи с Путиным в среду рассказал президенту о большом патриотическом настрое среди молодежи."Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, – вообще по всем направлениям, по направлениям развития и укрепления российской государственности. Это точно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250628/putin-2026028470.html
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россия, владимир путин, рашид темрезов, общество
Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Общество
Путин оценил патриотический настрой молодежи

Путин назвал патриотический настрой молодежи необходимым для развития России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Патриотический настрой молодежи очень важен не только для успешного продвижения России в рамках специальной военной операции, но и для развития по всем направлениям и укрепления российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи с Путиным в среду рассказал президенту о большом патриотическом настрое среди молодежи.
"Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, – вообще по всем направлениям, по направлениям развития и укрепления российской государственности. Это точно", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин мечтал, чтобы молодежь воспитывали герои
28 июня, 16:28
 
РоссияВладимир ПутинРашид ТемрезовОбщество
 
 
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