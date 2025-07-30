https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html

Путин оценил патриотический настрой молодежи

Путин оценил патриотический настрой молодежи - РИА Новости, 30.07.2025

Путин оценил патриотический настрой молодежи

Патриотический настрой молодежи очень важен не только для успешного продвижения России в рамках специальной военной операции, но и для развития по всем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:15:00+03:00

2025-07-30T14:15:00+03:00

2025-07-30T14:31:00+03:00

россия

владимир путин

рашид темрезов

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Патриотический настрой молодежи очень важен не только для успешного продвижения России в рамках специальной военной операции, но и для развития по всем направлениям и укрепления российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи с Путиным в среду рассказал президенту о большом патриотическом настрое среди молодежи."Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, – вообще по всем направлениям, по направлениям развития и укрепления российской государственности. Это точно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250628/putin-2026028470.html

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россия, владимир путин, рашид темрезов, общество