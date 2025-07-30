Рейтинг@Mail.ru
Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 30.07.2025 (обновлено: 19:48 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/putin-2032358708.html
Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона
Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона
Владимир Путин обсудил с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым экономическое развитие республики, состояние школ и детских садов, а также региональный... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:12:00+03:00
2025-07-30T19:48:00+03:00
рашид темрезов
россия
владимир путин
карачаево-черкесская республика (кчр)
общество
экономика
образование
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032370462_191:0:2981:1570_1920x0_80_0_0_d7803c8a4e8860f56531c063275625d4.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым экономическое развитие республики, состояние школ и детских садов, а также региональный туризм. Главное:Об экономике&quot;Собственные доходы наращиваем, стараемся, бюджетная обеспеченность тоже — вы всегда ставили задачу&quot;, — ответил глава республики.&quot;В этом году все засеяно, все вспахано, все окультурено&quot;, — сказал он.О социальном развитии&quot;Вот вы сказали про школы — конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. И места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество&quot;, — сказал он.О туризме"И количество туристов увеличится сразу", — отметил Путин.О защитниках Отечества&quot;Хорошо воюют ребята. В декабре, по-моему, указ подписал&quot;, — вспомнил Путин.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рабочая встреча Путина с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым
Путин принял в Кремле главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Обсуждалось развитие региона, особое внимание уделили туристическому сектору, в том числе вопросу строительства аэропорта на курорте Архыз.
2025-07-30T14:12
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032370462_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_622826adf0186a00a94fc351dfb741e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, россия, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр), общество, экономика, образование, образование - общество, видео
Рашид Темрезов, Россия, Владимир Путин, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Общество, Экономика, Образование, Образование - Общество
Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым экономическое развитие республики, состояние школ и детских садов, а также региональный туризм. Главное:
2025-07-30T14:12
true
PT1M05S
Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона

Путин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым экономическое развитие республики, состояние школ и детских садов, а также региональный туризм. Главное:

Об экономике

  • Путин отметил профицит бюджета в регионе: он составил 1,6-1,7 миллиарда рублей.
  • Президент поинтересовался, как властям удалось достичь такого результата.
«

"Собственные доходы наращиваем, стараемся, бюджетная обеспеченность тоже — вы всегда ставили задачу", — ответил глава республики.

  • Темрезов сообщил, что в прошлом году наблюдался небольшой спад ВВП в сельском хозяйстве из-за погодных условий, однако теперь этот показатель растет.
«

"В этом году все засеяно, все вспахано, все окультурено", — сказал он.

О социальном развитии

  • Темрезов доложил, что за последние пять лет в регионе построили 803 соцобъекта: на это ушло 45 миллиардов рублей.
  • Он рассказал, что в Карачаево-Черкесии появилось 190 километров новых дорог, отметив, что это много для небольшого региона.
  • Кроме того, в КЧР построили 64 школы, 56 культурных объектов и 52 объекта здравоохранения.
  • Путин обратил внимание главы республики на количество мест в детских садах.
«

"Вот вы сказали про школы — конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. И места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество", — сказал он.

  • Темрезов пообещал решить проблему с количеством мест в образовательных учреждениях к 2030 году.
  • В регионе будут проводить капремонт детских садов, глава республики назвал это "очень важной историей".

О туризме

  • Темрезов отметил популярность курорта "Архыз": в прошлом году его посетили 2,3 миллиона человек, что в 4,5 раза больше, чем численность населения республики.
  • После поручения Путина подписано соглашение о начале строительства аэропорта Архыз, проектирование закончат в этом году.
  • Глава правительства Михаил Мишустин ставил задачу ввести аэропорт в эксплуатацию к концу 2028 года, Темрезов видит 2029-й более реальной датой начала полетов.
«
"И количество туристов увеличится сразу", — отметил Путин.
  • В первый год ожидается пассажиропоток в миллион человек.

О защитниках Отечества

  • Темрезов поблагодарил Путина за присвоение наименования "гвардейская" 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, в которой служат 70 процентов мобилизованных жителей республики.
«

"Хорошо воюют ребята. В декабре, по-моему, указ подписал", — вспомнил Путин.

  • В Год защитника Отечества в КЧР состоялось уже более тысячи мероприятий, глава республики пообещал продолжать проводить их.
  • Темрезов отметил патриотический настрой у школьников, детей и молодежи в регионе.
  • Путин указал на то, что это очень важно для развития и укрепления российской государственности.
 
Рашид ТемрезовРоссияВладимир ПутинКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ОбществоЭкономикаОбразованиеОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала