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Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона

Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона

Владимир Путин обсудил с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым экономическое развитие республики, состояние школ и детских садов, а также региональный... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:12:00+03:00

2025-07-30T14:12:00+03:00

2025-07-30T19:48:00+03:00

рашид темрезов

россия

владимир путин

карачаево-черкесская республика (кчр)

общество

экономика

образование

образование - общество

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым экономическое развитие республики, состояние школ и детских садов, а также региональный туризм. Главное:Об экономике"Собственные доходы наращиваем, стараемся, бюджетная обеспеченность тоже — вы всегда ставили задачу", — ответил глава республики."В этом году все засеяно, все вспахано, все окультурено", — сказал он.О социальном развитии"Вот вы сказали про школы — конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. И места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество", — сказал он.О туризме"И количество туристов увеличится сразу", — отметил Путин.О защитниках Отечества"Хорошо воюют ребята. В декабре, по-моему, указ подписал", — вспомнил Путин.

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Рабочая встреча Путина с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым Путин принял в Кремле главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Обсуждалось развитие региона, особое внимание уделили туристическому сектору, в том числе вопросу строительства аэропорта на курорте Архыз. 2025-07-30T14:12 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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