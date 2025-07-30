Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона
Путин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым экономическое развитие республики, состояние школ и детских садов, а также региональный туризм. Главное:
Об экономике
- Путин отметил профицит бюджета в регионе: он составил 1,6-1,7 миллиарда рублей.
- Президент поинтересовался, как властям удалось достичь такого результата.
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"Собственные доходы наращиваем, стараемся, бюджетная обеспеченность тоже — вы всегда ставили задачу", — ответил глава республики.
- Темрезов сообщил, что в прошлом году наблюдался небольшой спад ВВП в сельском хозяйстве из-за погодных условий, однако теперь этот показатель растет.
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"В этом году все засеяно, все вспахано, все окультурено", — сказал он.
О социальном развитии
- Темрезов доложил, что за последние пять лет в регионе построили 803 соцобъекта: на это ушло 45 миллиардов рублей.
- Он рассказал, что в Карачаево-Черкесии появилось 190 километров новых дорог, отметив, что это много для небольшого региона.
- Кроме того, в КЧР построили 64 школы, 56 культурных объектов и 52 объекта здравоохранения.
- Путин обратил внимание главы республики на количество мест в детских садах.
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"Вот вы сказали про школы — конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. И места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество", — сказал он.
- Темрезов пообещал решить проблему с количеством мест в образовательных учреждениях к 2030 году.
- В регионе будут проводить капремонт детских садов, глава республики назвал это "очень важной историей".
О туризме
- Темрезов отметил популярность курорта "Архыз": в прошлом году его посетили 2,3 миллиона человек, что в 4,5 раза больше, чем численность населения республики.
- После поручения Путина подписано соглашение о начале строительства аэропорта Архыз, проектирование закончат в этом году.
- Глава правительства Михаил Мишустин ставил задачу ввести аэропорт в эксплуатацию к концу 2028 года, Темрезов видит 2029-й более реальной датой начала полетов.
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"И количество туристов увеличится сразу", — отметил Путин.
- В первый год ожидается пассажиропоток в миллион человек.
О защитниках Отечества
- Темрезов поблагодарил Путина за присвоение наименования "гвардейская" 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, в которой служат 70 процентов мобилизованных жителей республики.
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"Хорошо воюют ребята. В декабре, по-моему, указ подписал", — вспомнил Путин.
- В Год защитника Отечества в КЧР состоялось уже более тысячи мероприятий, глава республики пообещал продолжать проводить их.
- Темрезов отметил патриотический настрой у школьников, детей и молодежи в регионе.
- Путин указал на то, что это очень важно для развития и укрепления российской государственности.