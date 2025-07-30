https://ria.ru/20250730/putin-2032358360.html
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:11:00+03:00
2025-07-30T14:11:00+03:00
2025-07-30T14:38:00+03:00
политика
россия
владимир путин
рашид темрезов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Президент принял главу субъекта в Кремле. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет Темрезова.Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено туристическому сектору, в частности строительству аэропорта в горном курорте Архыз.
https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html
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Рабочая встреча Путина с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым
Путин принял в Кремле главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.
Обсуждалось развитие региона, особое внимание уделили туристическому сектору, в том числе вопросу строительства аэропорта на курорте Архыз.
2025-07-30T14:11
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политика, россия, владимир путин, рашид темрезов, дмитрий песков, архыз
Политика, Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Дмитрий Песков, Архыз
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии
Путин принял главу Карачаево-Черкесии Темрезова