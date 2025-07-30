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Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025
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14:11 30.07.2025 (обновлено: 14:38 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/putin-2032358360.html
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. РИА Новости, 30.07.2025
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политика
россия
владимир путин
рашид темрезов
дмитрий песков
архыз
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Президент принял главу субъекта в Кремле. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет Темрезова.Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено туристическому сектору, в частности строительству аэропорта в горном курорте Архыз.
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россия
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Рабочая встреча Путина с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым
Путин принял в Кремле главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Обсуждалось развитие региона, особое внимание уделили туристическому сектору, в том числе вопросу строительства аэропорта на курорте Архыз.
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политика, россия, владимир путин, рашид темрезов, дмитрий песков, архыз
Политика, Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Дмитрий Песков, Архыз
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии

Путин принял главу Карачаево-Черкесии Темрезова

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.
Президент принял главу субъекта в Кремле. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет Темрезова.
Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено туристическому сектору, в частности строительству аэропорта в горном курорте Архыз.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинРашид ТемрезовДмитрий ПесковАрхыз
 
 
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