https://ria.ru/20250730/putin-2032358360.html

Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии

Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.07.2025

Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:11:00+03:00

2025-07-30T14:11:00+03:00

2025-07-30T14:38:00+03:00

политика

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Президент принял главу субъекта в Кремле. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет Темрезова.Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено туристическому сектору, в частности строительству аэропорта в горном курорте Архыз.

https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html

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Рабочая встреча Путина с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым Путин принял в Кремле главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Обсуждалось развитие региона, особое внимание уделили туристическому сектору, в том числе вопросу строительства аэропорта на курорте Архыз. 2025-07-30T14:11 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, владимир путин, рашид темрезов, дмитрий песков, архыз