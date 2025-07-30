https://ria.ru/20250730/putin-2032352088.html

Путин встретится с главой КЧР Темрезовым

Путин встретится с главой КЧР Темрезовым - РИА Новости, 30.07.2025

Путин встретится с главой КЧР Темрезовым

Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:46:00+03:00

2025-07-30T13:46:00+03:00

2025-07-30T13:46:00+03:00

политика

россия

владимир путин

рашид темрезов

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня из открытого у Путина, который работает в Кремле: он примет главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова", - сказал Песков журналистам.

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2025

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политика, россия, владимир путин, рашид темрезов, дмитрий песков