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Путин встретится с главой КЧР Темрезовым
Путин встретится с главой КЧР Темрезовым - РИА Новости, 30.07.2025
Путин встретится с главой КЧР Темрезовым
Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:46:00+03:00
2025-07-30T13:46:00+03:00
2025-07-30T13:46:00+03:00
политика
россия
владимир путин
рашид темрезов
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня из открытого у Путина, который работает в Кремле: он примет главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, владимир путин, рашид темрезов, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Дмитрий Песков
Путин встретится с главой КЧР Темрезовым
Песков: Путин в среду встретится с главой КЧР Темрезовым