https://ria.ru/20250730/prichina-2032289920.html
Ученый усомнился в космических причинах землетрясения на Камчатке
Ученый усомнился в космических причинах землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Ученый усомнился в космических причинах землетрясения на Камчатке
Землетрясение, произошедшее на Камчатке, вряд ли было вызвано воздействием на Землю каких-либо космических факторов, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:41:00+03:00
2025-07-30T09:41:00+03:00
2025-07-30T09:55:00+03:00
камчатка
земля
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее на Камчатке, вряд ли было вызвано воздействием на Землю каких-либо космических факторов, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Объективных фактов, свидетельствующих об космических причинах сильного землетрясения на Камчатке, нет. Мы видим, что в ходе дискуссии появляются такие предположения, но в данном случае относимся к ним критически", - сказал Богачёв. По его словам, свидетельства о падении значимых метеоритов в регионе отсутствуют. Если бы такое тело упало в океан вдали от наблюдателей, то было бы всё равно обнаружено атмосферными детекторами. Говоря о ещё одной широко обсуждаемой гипотезе - влиянии активности Солнца, он отметил, что на звезде последние несколько дней объективно отсутствовали события, которые можно было бы рассматривать как предвестники или триггеры крупного землетрясения. "За вчера и сегодня произошло 8 вспышек среднего уровня C, не затронувших своим влиянием Землю: отсутствуют данные о приходе космических лучей или возмущениях магнитного поля", - объяснил учёный. Обсуждение возможности запуска сейсмических процессов внешним воздействием, в том числе космическим, в данном случае, по его словам, пока носят спекулятивный характер. Фактами, которые могли бы подтвердить воздействие, астрофизика не располагает, уточнил Богачев. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270391.html
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камчатка, земля, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Земля, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Ученый усомнился в космических причинах землетрясения на Камчатке
Богачев: землетрясение на Камчатке не было вызвано воздействием космоса на Землю
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее на Камчатке, вряд ли было вызвано воздействием на Землю каких-либо космических факторов, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"Объективных фактов, свидетельствующих об космических причинах сильного землетрясения на Камчатке
, нет. Мы видим, что в ходе дискуссии появляются такие предположения, но в данном случае относимся к ним критически", - сказал Богачёв.
По его словам, свидетельства о падении значимых метеоритов в регионе отсутствуют. Если бы такое тело упало в океан вдали от наблюдателей, то было бы всё равно обнаружено атмосферными детекторами.
Говоря о ещё одной широко обсуждаемой гипотезе - влиянии активности Солнца, он отметил, что на звезде последние несколько дней объективно отсутствовали события, которые можно было бы рассматривать как предвестники или триггеры крупного землетрясения.
"За вчера и сегодня произошло 8 вспышек среднего уровня C, не затронувших своим влиянием Землю
: отсутствуют данные о приходе космических лучей или возмущениях магнитного поля", - объяснил учёный.
Обсуждение возможности запуска сейсмических процессов внешним воздействием, в том числе космическим, в данном случае, по его словам, пока носят спекулятивный характер. Фактами, которые могли бы подтвердить воздействие, астрофизика не располагает, уточнил Богачев.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.