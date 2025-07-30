https://ria.ru/20250730/priamure-2032301971.html

В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры

В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры - РИА Новости, 30.07.2025

В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил поощрять организации, которые помогают готовить квалифицированные кадры, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:43:00+03:00

2025-07-30T10:43:00+03:00

2025-07-30T10:43:00+03:00

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил поощрять организации, которые помогают готовить квалифицированные кадры, сообщает правительство региона. "Нужно поощрять организации, которые активно включились в проект "Профессионалитет" и наряду с министерством образования и колледжами вовлечены в подготовку квалифицированных кадров, принимают на практику и трудоустраивают студентов, а также оказывают помощь учебным заведениям", - сказал Орлов. По проекту "Профессионалитет" в регионе действуют четыре образовательных кластера — в сферах сельского хозяйства и туризма, а также два железнодорожных, благодаря чему в амурских колледжах растет количество "целевиков". В большинстве случаев предприятия заключают их со студентами старших курсов после прохождения практики. Это ведет к повышению качества образования и гарантирует трудоустройство молодым специалистам. Губернатор предложил колледжам внедрять цифровые направления в образовательные программы. "Сейчас цифровизация коснулась многих сфер экономики, этот процесс идет быстро и требует грамотных специалистов. В частности, постоянно растет спрос на специалистов по беспилотным системам, их внедряют, в частности, и в сельском хозяйстве, и в дорожной отрасли. Со своей стороны готовы при необходимости оказать помощь в закупке необходимого для обучения оборудования", - отметил глава региона. Вхождение в федеральный проект позволило колледжам железнодорожного и аграрного кластеров получить на развитие по 100 миллионов рублей, кластеру туризма и сферы услуг — 70 миллионов из федерального бюджета. В следующем году Амурская область планирует подать заявку на создание еще нескольких образовательных кластеров. Они могут открыться в сферах строительства, газохимии, добычи полезных ископаемых и педагогики, отметили в правительстве. На сегодняшний день к подготовке рабочих кадров в регионе привлечено более 30 организаций реального сектора экономики.

https://ria.ru/20250527/gubernator-2019327582.html

амурская область

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амурская область, василий орлов (губернатор)