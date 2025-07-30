Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:43 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/priamure-2032301971.html
В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры
В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры - РИА Новости, 30.07.2025
В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры
Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил поощрять организации, которые помогают готовить квалифицированные кадры, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:43:00+03:00
2025-07-30T10:43:00+03:00
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69af8b0041390ac9e763442feb185f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил поощрять организации, которые помогают готовить квалифицированные кадры, сообщает правительство региона. "Нужно поощрять организации, которые активно включились в проект "Профессионалитет" и наряду с министерством образования и колледжами вовлечены в подготовку квалифицированных кадров, принимают на практику и трудоустраивают студентов, а также оказывают помощь учебным заведениям", - сказал Орлов. По проекту "Профессионалитет" в регионе действуют четыре образовательных кластера — в сферах сельского хозяйства и туризма, а также два железнодорожных, благодаря чему в амурских колледжах растет количество "целевиков". В большинстве случаев предприятия заключают их со студентами старших курсов после прохождения практики. Это ведет к повышению качества образования и гарантирует трудоустройство молодым специалистам. Губернатор предложил колледжам внедрять цифровые направления в образовательные программы. "Сейчас цифровизация коснулась многих сфер экономики, этот процесс идет быстро и требует грамотных специалистов. В частности, постоянно растет спрос на специалистов по беспилотным системам, их внедряют, в частности, и в сельском хозяйстве, и в дорожной отрасли. Со своей стороны готовы при необходимости оказать помощь в закупке необходимого для обучения оборудования", - отметил глава региона. Вхождение в федеральный проект позволило колледжам железнодорожного и аграрного кластеров получить на развитие по 100 миллионов рублей, кластеру туризма и сферы услуг — 70 миллионов из федерального бюджета. В следующем году Амурская область планирует подать заявку на создание еще нескольких образовательных кластеров. Они могут открыться в сферах строительства, газохимии, добычи полезных ископаемых и педагогики, отметили в правительстве. На сегодняшний день к подготовке рабочих кадров в регионе привлечено более 30 организаций реального сектора экономики.
https://ria.ru/20250527/gubernator-2019327582.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1197481029013ad5f73d26c86f83b2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры

Глава Приамурья Орлов предложил поощрять предприятия, которые готовят кадры

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкПриамурье
Приамурье - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Приамурье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил поощрять организации, которые помогают готовить квалифицированные кадры, сообщает правительство региона.
"Нужно поощрять организации, которые активно включились в проект "Профессионалитет" и наряду с министерством образования и колледжами вовлечены в подготовку квалифицированных кадров, принимают на практику и трудоустраивают студентов, а также оказывают помощь учебным заведениям", - сказал Орлов.
По проекту "Профессионалитет" в регионе действуют четыре образовательных кластера — в сферах сельского хозяйства и туризма, а также два железнодорожных, благодаря чему в амурских колледжах растет количество "целевиков". В большинстве случаев предприятия заключают их со студентами старших курсов после прохождения практики. Это ведет к повышению качества образования и гарантирует трудоустройство молодым специалистам. Губернатор предложил колледжам внедрять цифровые направления в образовательные программы.
"Сейчас цифровизация коснулась многих сфер экономики, этот процесс идет быстро и требует грамотных специалистов. В частности, постоянно растет спрос на специалистов по беспилотным системам, их внедряют, в частности, и в сельском хозяйстве, и в дорожной отрасли. Со своей стороны готовы при необходимости оказать помощь в закупке необходимого для обучения оборудования", - отметил глава региона.
Вхождение в федеральный проект позволило колледжам железнодорожного и аграрного кластеров получить на развитие по 100 миллионов рублей, кластеру туризма и сферы услуг — 70 миллионов из федерального бюджета. В следующем году Амурская область планирует подать заявку на создание еще нескольких образовательных кластеров. Они могут открыться в сферах строительства, газохимии, добычи полезных ископаемых и педагогики, отметили в правительстве.
На сегодняшний день к подготовке рабочих кадров в регионе привлечено более 30 организаций реального сектора экономики.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Новый сорт сои испытывают в Амурской области
27 мая, 13:58
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала