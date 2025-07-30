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Во Французской Полинезии эвакуировали людей после землетрясения на Камчатке
Во Французской Полинезии эвакуировали людей после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Во Французской Полинезии эвакуировали людей после землетрясения на Камчатке
Более шести тысяч человек были эвакуированы во Французской Полинезии в Тихом океане из-за угрозы цунами после сильного землетрясения на Камчатке, заявил в среду РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:34:00+03:00
2025-07-30T17:34:00+03:00
2025-07-30T17:34:00+03:00
в мире
камчатка
французская полинезия
тихий океан
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Более шести тысяч человек были эвакуированы во Французской Полинезии в Тихом океане из-за угрозы цунами после сильного землетрясения на Камчатке, заявил в среду генеральный секретарь Верховного комиссариата заморской территории Ксавье Маротель. Ранее французское министерство по делам заморских территорий сообщило, что на Маркизских островах Французской Полинезии объявлена угроза цунами. Власти призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и быть готовыми к эвакуации. "Три острова, которые будут сильно затронуты, - Хива-Оа, Нуку-Хива и Уа-Хука. Остальная часть Полинезии затронута значительно меньше. Мы начали эвакуацию и размещение в укрытиях населения этих островов… Население трех островов составляет чуть более шести тысяч человек", - сказал Маротель в эфире телеканала Franceinfo. По его словам, высота волн может достигнуть четырех метров. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В ряде регионов объявлено предупреждение об опасности цунами.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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в мире, камчатка, французская полинезия, тихий океан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Французская Полинезия, Тихий океан, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Во Французской Полинезии эвакуировали людей после землетрясения на Камчатке
Во Французской Полинезии эвакуировали более 6 тысяч человек из-за угрозы цунами