https://ria.ru/20250730/peterburg-2032386740.html

Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета

Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета - РИА Новости, 30.07.2025

Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в нетрезвом виде трижды выстрелил в таксиста из пневматического пистолета на почве внезапной ссоры,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:06:00+03:00

2025-07-30T15:06:00+03:00

2025-07-30T15:06:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в нетрезвом виде трижды выстрелил в таксиста из пневматического пистолета на почве внезапной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома №11 по Дегтярному переулку неизвестный мужчина выстрелил в водителя такси. "По горячим следам на месте происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции был задержан 19-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он подошел к автомобилю службы такси и в ходе внезапной ссоры на почве личной неприязни произвел не менее трёх выстрелов из пневматического пистолета в сторону водителя", – говорится в сообщении. Пострадавший водитель такси обратился в медучреждение, где у него диагностировали травматические ранения шеи и отпустили на амбулаторное лечение после оказания медпомощи, уточняют в ГУМВД. Стрелявшего доставили в отдел полиции, у него были изъяты пневматический пистолет, гильзы и фальшпатрон. В отношении жителя Петербурга составили административный протокол о мелком хулиганстве, а затем возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html

https://ria.ru/20250728/politsiya-2032034110.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург