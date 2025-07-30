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Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета - РИА Новости, 30.07.2025
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15:06 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/peterburg-2032386740.html
Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета
Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета - РИА Новости, 30.07.2025
Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в нетрезвом виде трижды выстрелил в таксиста из пневматического пистолета на почве внезапной ссоры,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:06:00+03:00
2025-07-30T15:06:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в нетрезвом виде трижды выстрелил в таксиста из пневматического пистолета на почве внезапной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома №11 по Дегтярному переулку неизвестный мужчина выстрелил в водителя такси. "По горячим следам на месте происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции был задержан 19-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он подошел к автомобилю службы такси и в ходе внезапной ссоры на почве личной неприязни произвел не менее трёх выстрелов из пневматического пистолета в сторону водителя", – говорится в сообщении. Пострадавший водитель такси обратился в медучреждение, где у него диагностировали травматические ранения шеи и отпустили на амбулаторное лечение после оказания медпомощи, уточняют в ГУМВД. Стрелявшего доставили в отдел полиции, у него были изъяты пневматический пистолет, гильзы и фальшпатрон. В отношении жителя Петербурга составили административный протокол о мелком хулиганстве, а затем возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета

Нетрезвый петербуржец трижды выстрелил в таксиста из пневматического пистолета

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Михаил Воскресенский
Автомобиль такси. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в нетрезвом виде трижды выстрелил в таксиста из пневматического пистолета на почве внезапной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома №11 по Дегтярному переулку неизвестный мужчина выстрелил в водителя такси.
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"По горячим следам на месте происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции был задержан 19-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он подошел к автомобилю службы такси и в ходе внезапной ссоры на почве личной неприязни произвел не менее трёх выстрелов из пневматического пистолета в сторону водителя", – говорится в сообщении.
Пострадавший водитель такси обратился в медучреждение, где у него диагностировали травматические ранения шеи и отпустили на амбулаторное лечение после оказания медпомощи, уточняют в ГУМВД.
Стрелявшего доставили в отдел полиции, у него были изъяты пневматический пистолет, гильзы и фальшпатрон. В отношении жителя Петербурга составили административный протокол о мелком хулиганстве, а затем возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, добавили в ГУМВД.
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