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Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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08:58 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html
Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения
Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения
Общая оценка материального ущерба после землетрясения на Камчатке будет готова в течение недели, определены первоочередные задачи, сообщает глава Камчатского... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:58:00+03:00
2025-07-30T08:58:00+03:00
владимир солодов
камчатка
камчатский край
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Общая оценка материального ущерба после землетрясения на Камчатке будет готова в течение недели, определены первоочередные задачи, сообщает глава Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Определил первоочередные задачи. До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели", - сказал Солодов. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270391.html
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владимир солодов, камчатка, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Владимир Солодов, Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения

Оценка ущерба после землетрясения на Камчатке будет готова в течение недели

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Общая оценка материального ущерба после землетрясения на Камчатке будет готова в течение недели, определены первоочередные задачи, сообщает глава Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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"Определил первоочередные задачи. До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели", - сказал Солодов.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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Владимир СолодовКамчаткаКамчатский крайРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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