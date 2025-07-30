https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html

Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения

Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения

Общая оценка материального ущерба после землетрясения на Камчатке будет готова в течение недели, определены первоочередные задачи, сообщает глава Камчатского... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:58:00+03:00

2025-07-30T08:58:00+03:00

2025-07-30T08:58:00+03:00

владимир солодов

камчатка

камчатский край

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992058_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_a19abca18040c46931f47e73bf9ff4bf.jpg

ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Общая оценка материального ущерба после землетрясения на Камчатке будет готова в течение недели, определены первоочередные задачи, сообщает глава Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Определил первоочередные задачи. До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели", - сказал Солодов. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270391.html

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир солодов, камчатка, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области