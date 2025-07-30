https://ria.ru/20250730/operatory-2032271066.html

Операторы связи Камчатки находятся в состоянии повышенной готовности

Операторы связи Камчатки находятся в состоянии повышенной готовности - РИА Новости, 30.07.2025

Операторы связи Камчатки находятся в состоянии повышенной готовности

Все оперативные службы операторов связи Камчатки переведены в состояние повышенной готовности, после землетрясения нарушений в работе сети не зафиксировано,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:53:00+03:00

2025-07-30T06:53:00+03:00

2025-07-30T06:53:00+03:00

камчатка

камчатский край

николай киселев

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Все оперативные службы операторов связи Камчатки переведены в состояние повышенной готовности, после землетрясения нарушений в работе сети не зафиксировано, сообщает правительство региона. "По информации, предоставленной всеми операторами Камчатского края, нарушений в работе сетей не зафиксировано. Все оперативные службы операторов связи переведены в состояние повышенной готовности. Те некоторые пропадания связи в части, к примеру, домовых узлов связи, то есть домашний интернет, Wi-Fi, или некоторые пропадания сотовой связи в определенных районах нашего города, были спровоцированы лишь отключением электроэнергии. Сейчас на данный момент все узлы связи восстановлены, находятся на постоянном мониторинге", - приводятся в опубликованном в Telegram-канале сообщении слова зампредседателя правительства Камчатского края, министра цифрового развития Николая Киселева. Он отметил, что зоновый магистральный канал связи также не пострадал. "Держим ситуацию на контроле. Сейчас опасности либо каких-либо рисков не наблюдается", - добавил он. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270391.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, камчатский край, николай киселев, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, общество