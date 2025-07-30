https://ria.ru/20250730/operatory-2032271066.html
Операторы связи Камчатки находятся в состоянии повышенной готовности
Операторы связи Камчатки находятся в состоянии повышенной готовности - РИА Новости, 30.07.2025
Операторы связи Камчатки находятся в состоянии повышенной готовности
Все оперативные службы операторов связи Камчатки переведены в состояние повышенной готовности, после землетрясения нарушений в работе сети не зафиксировано,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:53:00+03:00
2025-07-30T06:53:00+03:00
2025-07-30T06:53:00+03:00
камчатка
камчатский край
николай киселев
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Все оперативные службы операторов связи Камчатки переведены в состояние повышенной готовности, после землетрясения нарушений в работе сети не зафиксировано, сообщает правительство региона. "По информации, предоставленной всеми операторами Камчатского края, нарушений в работе сетей не зафиксировано. Все оперативные службы операторов связи переведены в состояние повышенной готовности. Те некоторые пропадания связи в части, к примеру, домовых узлов связи, то есть домашний интернет, Wi-Fi, или некоторые пропадания сотовой связи в определенных районах нашего города, были спровоцированы лишь отключением электроэнергии. Сейчас на данный момент все узлы связи восстановлены, находятся на постоянном мониторинге", - приводятся в опубликованном в Telegram-канале сообщении слова зампредседателя правительства Камчатского края, министра цифрового развития Николая Киселева. Он отметил, что зоновый магистральный канал связи также не пострадал. "Держим ситуацию на контроле. Сейчас опасности либо каких-либо рисков не наблюдается", - добавил он. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270391.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, камчатский край, николай киселев, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, общество
Камчатка, Камчатский край, Николай Киселев, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Общество
Операторы связи Камчатки находятся в состоянии повышенной готовности
На Камчатке все операторы связи переведены в состояние повышенной готовности