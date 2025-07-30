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ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
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19:47 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/oon-2032456225.html
ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке
ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке
Организация Объединенных Наций готова оказать помощь России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, если таковая потребуется, заявил заместитель... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:47:00+03:00
2025-07-30T19:47:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
оон
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций готова оказать помощь России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, если таковая потребуется, заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. "Мы готовы оказать поддержку в любых мерах реагирования, если потребуется помощь", - сказал Хак журналистам. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032441313.html
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происшествия, камчатка, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, оон
Происшествия, Камчатка, Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, ООН
ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке

ООН заявила о готовности помочь России в ликвидации последствий землетрясения

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций готова оказать помощь России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, если таковая потребуется, заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
"Мы готовы оказать поддержку в любых мерах реагирования, если потребуется помощь", - сказал Хак журналистам.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиООН
 
 
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