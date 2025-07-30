https://ria.ru/20250730/oon-2032456225.html

ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке

ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке

Организация Объединенных Наций готова оказать помощь России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, если таковая потребуется, заявил заместитель... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:47:00+03:00

2025-07-30T19:47:00+03:00

2025-07-30T19:47:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

оон

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ООН, 30 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций готова оказать помощь России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, если таковая потребуется, заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. "Мы готовы оказать поддержку в любых мерах реагирования, если потребуется помощь", - сказал Хак журналистам. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032441313.html

камчатка

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происшествия, камчатка, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, оон