https://ria.ru/20250730/obekt-2032398321.html

Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте

Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте - РИА Новости, 30.07.2025

Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте

Если бы новый межзвёздный объект 3I/ATLAS действительно был кораблём инопланетян, то ему для того, чтобы укрыться от земных наблюдателей, следовало бы вести... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:53:00+03:00

2025-07-30T15:53:00+03:00

2025-07-30T15:53:00+03:00

российская академия наук

космос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032397723_0:0:1033:581_1920x0_80_0_0_13da32e97acebce338d0f8851824eea8.jpg

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Если бы новый межзвёздный объект 3I/ATLAS действительно был кораблём инопланетян, то ему для того, чтобы укрыться от земных наблюдателей, следовало бы вести себя совершенно иначе – слегка замедлиться, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв. Ранее американская газета New York Times сообщила, что телескоп системы ATLAS зафиксировал третий в истории наблюдений межзвёздный объект в пределах Солнечной системы. Объект получил название 3I/ATLAS. Израильско-американский астроном Ави Лёб утверждает, что "пришелец" может быть искусственного происхождения. "Что касается идей о том, что его траектория выдает попытку скрыться от наблюдения, то её можно опровергнуть простым аргументом. Инопланетному объекту достаточно было бы лишь незначительно погасить скорость, чтобы она сравнялась со скоростями долгопериодических комет", - сказал Богачёв. В таком случае, по его словам, объект не привлек бы к себе никакого внимания и, возможно, даже не попал бы в каталоги. "Сама попытка пролететь сквозь солнечную систему с гиперболической скоростью является лучшим способом привлечь к себе внимание, а не скрыться от него", - добавил учёный. Богачёв обратил внимание на то, что Лёб ранее уже утверждал, что и межзвёздный астероид 1I/Oumuamua тоже мог иметь искусственное происхождение. В этот раз, по словам российского учёного, Лёб привёл не только уже звучавшие аргументы, но и добавил несколько новых. Так, Лёб продемонстрировал две статьи, в которых проводилась спектроскопия 3I/ATLAS. Согласно им, газов вокруг объекта не было, поэтому и кометой 3I/ATLAS считаться не может. Впоследствии такая позиция Лёба встретила критику среди мирового научного сообщества, после чего он начал утверждать, что видимый на снимках хвост 3I/ATLAS – лишь визуальный эффект, и кометную природу объекта не доказывает. "Ждем теперь четвертого межзвездного объекта и будем заключать новые пари, как быстро Ави Лёб объявит его кораблем инопланетян на этот раз. Судя по частоте обнаружения этих объектов, поиск нового не займет много времени", - добавил Богачёв.

https://ria.ru/20250724/oblako-2031130654.html

https://ria.ru/20250714/zemlya-2029047430.html

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, космос