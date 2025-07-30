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Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте - РИА Новости, 30.07.2025
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15:53 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/obekt-2032398321.html
Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте
Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте - РИА Новости, 30.07.2025
Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте
Если бы новый межзвёздный объект 3I/ATLAS действительно был кораблём инопланетян, то ему для того, чтобы укрыться от земных наблюдателей, следовало бы вести... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:53:00+03:00
2025-07-30T15:53:00+03:00
российская академия наук
космос
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Если бы новый межзвёздный объект 3I/ATLAS действительно был кораблём инопланетян, то ему для того, чтобы укрыться от земных наблюдателей, следовало бы вести себя совершенно иначе – слегка замедлиться, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв. Ранее американская газета New York Times сообщила, что телескоп системы ATLAS зафиксировал третий в истории наблюдений межзвёздный объект в пределах Солнечной системы. Объект получил название 3I/ATLAS. Израильско-американский астроном Ави Лёб утверждает, что "пришелец" может быть искусственного происхождения. "Что касается идей о том, что его траектория выдает попытку скрыться от наблюдения, то её можно опровергнуть простым аргументом. Инопланетному объекту достаточно было бы лишь незначительно погасить скорость, чтобы она сравнялась со скоростями долгопериодических комет", - сказал Богачёв. В таком случае, по его словам, объект не привлек бы к себе никакого внимания и, возможно, даже не попал бы в каталоги. "Сама попытка пролететь сквозь солнечную систему с гиперболической скоростью является лучшим способом привлечь к себе внимание, а не скрыться от него", - добавил учёный. Богачёв обратил внимание на то, что Лёб ранее уже утверждал, что и межзвёздный астероид 1I/Oumuamua тоже мог иметь искусственное происхождение. В этот раз, по словам российского учёного, Лёб привёл не только уже звучавшие аргументы, но и добавил несколько новых. Так, Лёб продемонстрировал две статьи, в которых проводилась спектроскопия 3I/ATLAS. Согласно им, газов вокруг объекта не было, поэтому и кометой 3I/ATLAS считаться не может. Впоследствии такая позиция Лёба встретила критику среди мирового научного сообщества, после чего он начал утверждать, что видимый на снимках хвост 3I/ATLAS – лишь визуальный эффект, и кометную природу объекта не доказывает. "Ждем теперь четвертого межзвездного объекта и будем заключать новые пари, как быстро Ави Лёб объявит его кораблем инопланетян на этот раз. Судя по частоте обнаружения этих объектов, поиск нового не займет много времени", - добавил Богачёв.
https://ria.ru/20250724/oblako-2031130654.html
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российская академия наук, космос
Российская академия наук, Космос
Астроном отреагировал на сообщения об инопланетном объекте

Богачёв: объект 3I/ATLAS ведёт себя слишком странно для корабля пришельцев

© Фото : David Jewitt/NASA/ESA/Space Telescope Science Institute (STScI)Межзвездный объект 3I/ATLAS на снимке телескопа "Хаббл"
Межзвездный объект 3I/ATLAS на снимке телескопа Хаббл - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : David Jewitt/NASA/ESA/Space Telescope Science Institute (STScI)
Межзвездный объект 3I/ATLAS на снимке телескопа "Хаббл"
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Если бы новый межзвёздный объект 3I/ATLAS действительно был кораблём инопланетян, то ему для того, чтобы укрыться от земных наблюдателей, следовало бы вести себя совершенно иначе – слегка замедлиться, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что телескоп системы ATLAS зафиксировал третий в истории наблюдений межзвёздный объект в пределах Солнечной системы. Объект получил название 3I/ATLAS. Израильско-американский астроном Ави Лёб утверждает, что "пришелец" может быть искусственного происхождения.
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"Что касается идей о том, что его траектория выдает попытку скрыться от наблюдения, то её можно опровергнуть простым аргументом. Инопланетному объекту достаточно было бы лишь незначительно погасить скорость, чтобы она сравнялась со скоростями долгопериодических комет", - сказал Богачёв.
В таком случае, по его словам, объект не привлек бы к себе никакого внимания и, возможно, даже не попал бы в каталоги.
"Сама попытка пролететь сквозь солнечную систему с гиперболической скоростью является лучшим способом привлечь к себе внимание, а не скрыться от него", - добавил учёный.
Богачёв обратил внимание на то, что Лёб ранее уже утверждал, что и межзвёздный астероид 1I/Oumuamua тоже мог иметь искусственное происхождение. В этот раз, по словам российского учёного, Лёб привёл не только уже звучавшие аргументы, но и добавил несколько новых.
Так, Лёб продемонстрировал две статьи, в которых проводилась спектроскопия 3I/ATLAS. Согласно им, газов вокруг объекта не было, поэтому и кометой 3I/ATLAS считаться не может. Впоследствии такая позиция Лёба встретила критику среди мирового научного сообщества, после чего он начал утверждать, что видимый на снимках хвост 3I/ATLAS – лишь визуальный эффект, и кометную природу объекта не доказывает.
"Ждем теперь четвертого межзвездного объекта и будем заключать новые пари, как быстро Ави Лёб объявит его кораблем инопланетян на этот раз. Судя по частоте обнаружения этих объектов, поиск нового не займет много времени", - добавил Богачёв.
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