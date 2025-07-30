https://ria.ru/20250730/natsbank-2032394297.html

Нацбанк Казахстана объявил о проведении валютных интервенций

Нацбанк Казахстана объявил о проведении валютных интервенций - РИА Новости, 30.07.2025

Нацбанк Казахстана объявил о проведении валютных интервенций

Нацбанк Казахстана (Центробанк) объявил о проведении валютных интервенций для стабилизации рынка на фоне дефицита долларов и усиления спекулятивного давления,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:36:00+03:00

2025-07-30T15:36:00+03:00

2025-07-30T15:36:00+03:00

экономика

сша

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АЛМА-АТА, 30 июл - РИА Новости. Нацбанк Казахстана (Центробанк) объявил о проведении валютных интервенций для стабилизации рынка на фоне дефицита долларов и усиления спекулятивного давления, сообщает в среду пресс-служба регулятора. "В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центробанка. По данным регулятора, курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. "Базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов США за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США. В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты", - говорится в сообщении. В Нацбанке заявили, что внимательно следят за ситуацией как на биржевом, так и на внебиржевом сегменте валютного рынка и при необходимости готовы оперативно принимать меры для предотвращения резких колебаний курса, восстановления баланса спроса и предложения и обеспечения стабильной работы рынка. Первого июля регулятор сообщал, что планирует реализовать в июле от 600 до 700 миллионов долларов из Национального фонда республики для пополнения бюджета. Казахстан в 2015 году перешел на денежно-кредитную политику, основанную на свободно плавающем курсе тенге, отменив валютный коридор.

https://ria.ru/20250729/kurs-2032199126.html

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экономика, сша, казахстан