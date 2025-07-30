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МСП СКФО получили почти 6 млрд рублей при помощи "зонтичных поручительств"

МСП СКФО получили почти 6 млрд рублей при помощи "зонтичных поручительств" - РИА Новости, 30.07.2025

МСП СКФО получили почти 6 млрд рублей при помощи "зонтичных поручительств"

Предприятия малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) увеличили объем привлеченных банковских кредитов до 5,76 миллиарда рублей... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:16:00+03:00

2025-07-30T09:16:00+03:00

2025-07-30T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) увеличили объем привлеченных банковских кредитов до 5,76 миллиарда рублей при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 6%. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, Северо-Кавказский регион активно пользуется механизмами господдержки для привлечения финансирования. По итогам первого полугодия благодаря финансовым инструментам участников Национальной гарантийной системы малый и средний бизнес Северного Кавказа смог привлечь 22,3 миллиарда рублей, что на 56% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года. "Одним из наиболее востребованных инструментов стал “зонтичный” механизм Корпорации МСП, который позволил предпринимателям привлечь необходимое финансирование при отсутствии или недостаточности залога. А банки таким образом получили дополнительный стимул к поддержке проектов местного бизнеса", – заявил Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ. Лидерами по привлечению финансирования с использованием механизма "зонтичных" поручительств Корпорации стали Ставропольский край (3,54 миллиарда рублей), Чеченская Республика (0,86 миллиарда рублей), Республика Северная Осетия-Алания (0,54 миллиарда рублей), Кабардино-Балкарская Республика (0,43 миллиарда рублей) и Республика Дагестан (0,26 миллиарда рублей). Наибольший рост финансирования отмечается в Чеченской Республике (+74%), Ставропольском крае (+24%) и Республике Северной Осетии-Алании (+13%). "По итогам первого полугодия 2025 года фактически каждый четвертый рубль, полученный предпринимателями Северного Кавказа в виде заемного банковского финансирования, был получен с помощью механизма “зонтичных” поручительств. Процедура их получения проходит в автоматическом режиме, без участия предпринимателя. Само поручительство бесплатно для бизнеса — комиссию платит банк. Для СКФО выделены специальные лимиты поручительств Корпорации МСП и нет ограничений по отраслям", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что "зонтичные" поручительства чаще всего использовали предприятия в сегменте информации и связи – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились более чем в шесть раз. Также рост объемов "зонтичной" поддержки показали предприятия в сегменте перерабатывающего производства (92%), сферы услуг (88%), транспортировки и хранения (40%), сельского хозяйства (34%), здравоохранения и социальной сферы (51%), культуры и спорта. Малый и средний бизнес СКФО по итогам первых шести месяцев 2025 года получил более 8 миллиардов рублей финансовой поддержки в виде кредитов и гарантийной поддержки в дочернем МСП Банке. Это в три раза больше, чем по итогам аналогичного периода годом ранее. "Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам – партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям, обеспеченные поручительствами Корпорации МСП. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до десяти лет. "Зонтичный" механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России и реализуется в настоящее время по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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