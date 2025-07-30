Мессенджер Max упростит электронную подпись документов, заявили в Минцифры
Минцифры: мессенджер Max не будет обязательным для подписи в "Госключе"
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«
"В издании РБК вышла статья "Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись". В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью", — отметили в ведомстве.
Max занял второе место в App Store
29 июля, 11:20
Те, кто подписывали документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в "Госключе". Как объяснили в ведомстве, в документе говорится об "использовании инфраструктуры", это также могут быть уведомления о пришедших в "Госключ" документах.
В Минцифры отметили, что россиянам также не нужно будет обязательно использовать мессенджер Max, чтобы направить заявления с "Госуслуг" в "Госключ". Аналогичное условие касается ведомственных документов.
«
"В законе говорится об эксклюзивном, бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ", — сказали в Минцифры.
В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа".
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
29 июля, 12:05