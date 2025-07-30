https://ria.ru/20250730/messendzher-2032369842.html

Мессенджер Max упростит электронную подпись документов, заявили в Минцифры

Мессенджер Max упростит электронную подпись документов, заявили в Минцифры - РИА Новости, 30.07.2025

Мессенджер Max упростит электронную подпись документов, заявили в Минцифры

Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры в своем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:31:00+03:00

2025-07-30T14:31:00+03:00

2025-07-30T15:52:00+03:00

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

мессенджер max

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале."В издании РБК вышла статья "Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись". В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью", — отметили в ведомстве.Те, кто подписывали документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в "Госключе". Как объяснили в ведомстве, в документе говорится об "использовании инфраструктуры", это также могут быть уведомления о пришедших в "Госключ" документах.В Минцифры отметили, что россиянам также не нужно будет обязательно использовать мессенджер Max, чтобы направить заявления с "Госуслуг" в "Госключ". Аналогичное условие касается ведомственных документов."В законе говорится об эксклюзивном, бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ", — сказали в Минцифры.В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html

https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), мессенджер max