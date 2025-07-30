https://ria.ru/20250730/matvienko-2032329282.html

Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России

Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 30.07.2025

Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России

Ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов, но если их кому-то и нужно адресовать, то это украинской стороне, заявила председатель... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:41:00+03:00

2025-07-30T12:41:00+03:00

2025-07-30T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

в мире

валентина матвиенко

дональд трамп

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002018448_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_898a7b0c6698a284a3872cf27f1fa3da.jpg

ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов, но если их кому-то и нужно адресовать, то это украинской стороне, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается с того же дня. Он отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое"."Прежде всего хочу сказать, что ультиматумы, как это называют журналисты, - это далеко не эффективные способы разрешения конфликтов, серьезных противоречий, это первое. Если уж адресовать, как вы говорите, ультиматум, то их надо адресовать украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, в мире, валентина матвиенко, дональд трамп, совет федерации рф, санкции, санкции в отношении россии, экономика, энергетика