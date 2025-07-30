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Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 30.07.2025 (обновлено: 12:51 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/matvienko-2032329282.html
Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России
Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 30.07.2025
Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России
Ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов, но если их кому-то и нужно адресовать, то это украинской стороне, заявила председатель... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:41:00+03:00
2025-07-30T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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валентина матвиенко
дональд трамп
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов, но если их кому-то и нужно адресовать, то это украинской стороне, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается с того же дня. Он отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое"."Прежде всего хочу сказать, что ультиматумы, как это называют журналисты, - это далеко не эффективные способы разрешения конфликтов, серьезных противоречий, это первое. Если уж адресовать, как вы говорите, ультиматум, то их надо адресовать украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры", - сказала Матвиенко журналистам.
https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html
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россия, украина, сша, в мире, валентина матвиенко, дональд трамп, совет федерации рф, санкции, санкции в отношении россии, экономика, энергетика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, В мире, Валентина Матвиенко, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, Энергетика
Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России

Матвиенко назвала ультиматум Трампа России неэффективным на пути к миру

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов, но если их кому-то и нужно адресовать, то это украинской стороне, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается с того же дня. Он отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое".
"Прежде всего хочу сказать, что ультиматумы, как это называют журналисты, - это далеко не эффективные способы разрешения конфликтов, серьезных противоречий, это первое. Если уж адресовать, как вы говорите, ультиматум, то их надо адресовать украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры", - сказала Матвиенко журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВ миреВалентина МатвиенкоДональд ТрампСовет Федерации РФСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаЭнергетика
 
 
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